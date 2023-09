Turistas flagram ‘cadáver’ durante passeio no mar e se chocam ao descobrir a verdade

Um grupo de turistas teve uma experiência chocante durante um passeio de barco na costa de Puerto Vallarta, no México. Enquanto aproveitavam a manhã em alto mar, eles se depararam com um possível cadáver de uma mulher boiando entre as ondas.

Conforme o The Mirror, apesar de inicialmente chocante, a descoberta em questão teve um final feliz.

Segundo informações, assim que avistaram o possível cadáver boiando no mar a empresa de turismo e os responsáveis pelo passeio acionaram os serviços de emergência, que se deslocaram rapidamente para o local.

O corpo, que se mostrou ser de uma mulher abraçada a uma boia, não foi removido pelos turistas e trabalhadores do barco, que preferiram não interferir por acreditar que a mulher estava morta.

Felizmente, as equipes de resgate tiveram outra surpresa ao chegar no local. A mulher, identificada como Nicole, de 52 anos, apresentava sinais vitais e assim que foi removida para o barco de resgate voltou a apresentar sinais de consciência e movimento.

Prognóstico favorável

Após o resgate, os paramédicos identificaram que Nicole estava em um quadro de desidratação devido a situação na qual foi encontrada, apesar disso, ela se mantém consciente e recebe tratamento hospitalar, devendo retornar para sua casa em breve.

Nicole, que é de origem alemã e reside no México, desapareceu na noite de segunda-feira após dar um mergulho no mar.

Por sorte, a boia utilizada por ela durante sua aventura a manteve na superfície quando foi arrastada pela correnteza. Até ser encontrada, ela passou a noite e parte da manhã boiando em alto mar.

Até o momento, não foram reveladas informações sobre como Nicole chegou até o local ou se ela estava acompanhada quando decidiu mergulhar. Seu estado de saúde atual também não foi revelado pelas autoridades locais.