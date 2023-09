Teste de DNA feito por filho revela traição e segunda família do pai: ‘Até os nomes são iguais’

Uma família está vivendo momentos complicados depois que um exame de DNA revelou algo inesperado. Segundo o relato, compartilhado no Reddit, por meio do exame eles descobriram que um dos membros da família leva uma vida dupla.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi contado pelo sobrinho do homem responsável pela descoberta.

“Meu tio fez uma pesquisa de ancestralidade em um exame de DNA e descobriu que meu avô tem uma segunda família inteira em outra cidade”, começa.

“Cada família tem três filhos, todos com os mesmos nomes, e a outra família também tem 1 filha. Ele abandonou a segunda família quando meu pai e seus irmãos estavam terminando o ensino médio”, revela o jovem que afirma ter compartilhado as informações com todos os membros de sua família, menos o avô.

Eles decidiram esperar

Segundo o rapaz, a decisão da família foi esperar e observar até que a “segunda família” de seu avô descobrisse sobre sua existência e fizesse o primeiro contato, mas até o momento eles não têm qualquer informação sobre os demais “familiares” de seu avô.

Diferente deles, uma mulher também ficou chocada ao receber o resultado de um teste de DNA feito de brincadeira. Porém, no caso dela, a verdade foi ainda mais devastadora.

Segundo seu relato, também feito no Reddit em meio aos comentários da publicação, ela foi adotada quando ainda era um bebê e nunca se importou em buscar por informações detalhadas sobre sua família biológica.

No entanto, passado um tempo ela e o marido decidiram fazer um teste de DNA caseiro para saberem mais sobre sua herança familiar, e se choraram ao descobrir que, na verdade, são irmãos de sangue.

“Agora eu sei que o conforto e a familiaridade que sentimos logo de cara são porque ele é meu irmão. Fizemos tudo o que um casal que está junto há 6 anos poderia fazer, conhecemos nossas famílias, passamos aniversários juntos, tivemos a nossa intimidade e por sorte evitamos ter filhos”, finaliza.