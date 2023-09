Sorte inacreditável na Flórida: homem compra um sanduíche e volta para casa com um bilhete de loteria de US$5 milhões

Travis Hall, um homem da Flórida (EUA) de 44 anos, residente em Port St. Lucie, recentemente decidiu fazer uma parada rápida em uma mercearia Publix com a intenção de comprar um sanduíche. Lá, ele também decidiu arriscar comprando um bilhete de loteria ?Monopoly Doubler? de US$20, uma decisão que resultou em uma premiação de US$5 milhões.

?Parei na Publix para pegar um sanduíche e decidi arriscar com um bilhete de US$20?, Hall explicou às autoridades estaduais, conforme um comunicado oficial da Loteria da Flórida. ?Eu não fazia ideia de que se transformaria em uma vitória de US$5 milhões!?

A sorte estava definitivamente do lado de Hall quando ele comprou o bilhete. A Loteria da Flórida afirma que o bilhete ?Monopoly Doubler? de US$20 tem um potencial de US$493 milhões em prêmios em dinheiro, incluindo apenas oito prêmios principais no valor de US$5 milhões cada. As chances gerais de ganhar nesse jogo são de 1 em 3,02.

No entanto, Hall não percebeu imediatamente que era um milionário, pois compartilhou que esperou um pouco antes de realmente revelar os números do bilhete. ?Depois de esperar alguns dias para raspar o bilhete, entreguei-o para minha esposa - minhas mãos tremiam de incredulidade com o que estava vendo?, disse ele às autoridades da loteria.

O sortudo escolheu receber seus ganhos como um pagamento único e integral de US$3.994.698,00, mas ele não foi o único a se beneficiar do bilhete. O varejista que vendeu o bilhete para Hall receberá uma comissão de bônus de US$10 mil pela transação.

O dinheiro gerado pelos jogos de raspadinha da Flórida já arrecadou mais de US$18,09 bilhões para o Fundo de Aprimoramento Educacional do Estado (EETF), de acordo com a organização. A Loteria da Flórida também apoia o Programa de Bolsas Bright Futures, ao qual contribuiu com mais de US$44 bilhões desde o início.