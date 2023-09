Pesquisadores japoneses usam IA inovadora para "traduzir" o cocoricó das galinhas

A inteligência artificial (IA) continua a surpreender. E agora pesquisadores japoneses alegam ter desenvolvido um ?tradutor de galinhas? usando essa tecnologia inovadora. Eles afirmam que a IA pode decifrar as vocalizações das galináceas, como os famosos ?cocoricós? e outros sons.

Essa conquista peculiar foi relatada em um artigo preliminar que ainda não passou pela revisão de outros especialistas. Os pesquisadores afirmam ter criado um sistema capaz de compreender as diversas emoções das galinhas, incluindo raiva, medo, fome, excitação, felicidade e angústia.

O Professor Adrian David Cheok, da Universidade de Tóquio, explica que a tecnologia se baseia em um método de IA chamado ?Aprendizado de Análise Emocional Profunda?. Segundo a equipe, sua abordagem utiliza algoritmos matemáticos intricados e pode se adaptar aos padrões vocais em constante evolução das galinhas. Eles estimam que a ferramenta se tornará mais eficiente na compreensão dos sons das galinhas com o tempo.

Como Funciona?

A equipe testou o sistema registrando e examinando amostras vocais de 80 galinhas. Essas amostras foram processadas pelo algoritmo responsável por vincular os padrões vocais aos diferentes estados emocionais das aves. A colaboração com veterinários e psicólogos animais permitiu uma determinação precisa do estado emocional das aves.

Esses experimentos ilustram o potencial da IA e do aprendizado de máquina para identificar as emoções das galinhas por meio de seus sons. A precisão impressionante na detecção de cada emoção indica que o modelo aprendeu efetivamente a capturar e decodificar características e padrões significativos nas vocalizações das galinhas.

No entanto, é importante abordar essas descobertas com cautela. Os pesquisadores reconhecem que a precisão de seu modelo pode ser afetada por fatores como a raça específica de galinhas e várias condições ambientais. Além disso, os dados usados para treinamento e avaliação podem não abranger todas as variações e estados emocionais das aves.

Vale ressaltar que as galinhas também se comunicam por meio de linguagem corporal e outros meios, que a IA pode não ser capaz de detectar no momento.

No entanto, esse avanço representa um passo em direção a um futuro promissor, no qual a IA é usada para entender melhor o ambiente em vez de moldá-lo de acordo com nossos caprichos.