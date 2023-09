Paraquedista é decapitado em salto de avião: Piloto enfrenta acusações de homicídio culposo

Um terrível acidente chocou uma equipe de paraquedistas em julho de 2018, quando Nicolas Galy, de 40 anos, adepto do wingsuit, foi trágica e instantaneamente decapitado apenas segundos após saltar de um avião a uma altitude de 14 mil pés sobre Bouloc-en-Quercy, na França, diz o Mirror.

Nicolas Galy fazia parte de um grupo de dez paraquedistas que realizavam um salto espetacular. No entanto, a tragédia se abateu sobre ele em questão de segundos, quando o avião, pilotado por Alain C, desceu cerca de 10 mil pés e colidiu fatalmente com o destemido paraquedista, arrancando sua cabeça durante o processo.

O piloto, agora enfrentando acusações de homicídio culposo, alegou em tribunal que não havia cometido erro algum no acidente, atribuindo a culpa à vítima e afirmando que ela agira de forma ?imprudente?. Ele declarou que não conseguia ver os praticantes de wingsuit e acreditava que estavam afastados de sua aeronave.

De acordo com informações do Times, ele afirmou: ?Eles não descem muito e podem entrar em conflito com a aeronave. Ele estava paralelo ao avião e pensei que estava mais ao norte. Isso não foi minha responsabilidade. Acredito que minha trajetória de voo fazia sentido. Esta tem sido a tragédia da minha vida, mas não sou culpado.?

Durante as audiências, ficou evidente que Alain C havia voado sem uma licença válida devido a uma condição médica. Os promotores pediram uma pena de prisão suspensa de 12 meses e uma multa de 10 mil euros.

Uma investigação anterior sobre a tragédia apontou várias falhas, incluindo a ascensão íngreme imediata, a falta de orientação para os praticantes de wingsuit e procedimentos inadequados adotados pela Federação Francesa de Paraquedismo. Uma decisão sobre o incidente será tomada em novembro.

Este incidente traz à mente a perigosa paixão por esportes radicais, como o wingsuit, que infelizmente pode resultar em tragédias devastadoras. A segurança e as precauções rigorosas são essenciais para aqueles que buscam emoções extremas, mas mesmo com medidas cautelosas, os riscos podem permanecer. O mundo do paraquedismo e dos esportes radicais lamenta profundamente a perda de Nicolas Galy e de todos aqueles que perderam a vida em busca de aventura.