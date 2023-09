Mulher tenta ‘apimentar’ o casamento da irmã e causa uma grande confusão

Uma noiva decidiu usar as redes sociais para contar como seu relacionamento com a irmã se tornou algo completamente insuportável. Segundo ela, tudo começou quando a mulher decidiu “pregar uma peça” nela e em seu marido no dia do casamento.

Segundo o relato, compartilhado por uma das irmãs no Reddit, Alissa se casou com seu marido, Peter, depois de 10 anos de namoro. Na ocasião, eles queriam um casamento simples e íntimo, o que não agradou em nada a irmã da noiva, Hanna, que insistia em manter tradições de casamento há muito tempo “esquecidas”.

“Ela questionou todas as decisões e queria se concentrar em uma brincadeira chamada ‘sequestro da noiva’, onde os padrinhos ‘sequestram a noiva’ e o noivo precisa fazer alguma tarefa humilhante para recuperá-la”.

“É estranho e cruel, e nunca testemunhei algo desse tipo porque ninguém gosta disso, aparentemente apenas Hanna gosta”, revela a terceira irmã.

Ela destruiu o casamento

Seguindo com o relato, ela explica que apesar de ser avisada pelos noivos, Hanna insistiu em sua ideia e planejou a brincadeira mesmo contra a vontade da noiva.

“A cerimônia foi legal, a celebração era agradável e tudo ia bem até que, enquanto meus pais conversavam com outros convidados, os padrinhos de Peter agarraram Alissa e a levaram para fora do local da festa apesar de seus gritos e protestos. Hanna e alguns poucos convidados os aplaudiram, enquanto minha irmã levantou e disse para Peter que estava na hora dele recuperar a noiva”.

“Ele a encarou, disse que não participaria desse jogo e foi se servir com um café. Minha irmã começou a protestar e a gritar dizendo que ele precisava trazer a noiva de volta. Ele então disse em voz alta que ‘quem a levou deveria devolvê-la’”.

Com a reação do noivo, os convidados ficaram sem jeito até que em determinado momento os padrinhos retornaram para a festa sem a presença da noiva, que explodiu com eles e foi embora da própria recepção diante da atitude da irmã.

“Meu cunhado se levantou e pediu desculpas pela interrupção da festa, e disse que quem quisesse saber sobre o ocorrido deveria falar com Hanna. Na mesma hora a mãe dele partiu pra cima da minha irmã e minha mãe a acompanhou. Enquanto ela era alvo dos gritos das mulheres mais velhas, a maioria dos convidados foi embora”.

A noiva se vingou

Depois que o casamento foi destruído, a irmã conta que Hanna ainda tentou se acertar com Alissa, mas ela não quis saber de retomar o contato com a irmã até que a oportunidade de se vingar surgiu, anos depois, quando Hanna anunciou que se casaria.

“Me surpreendi quando ela aceitou ir ao casamento de Hanna, mas durante a recepção ela pegou o microfone e fez um discurso dizendo que estava surpresa que até aquele momento a recepção estava agradável, já que a irmã se empenhava em estragar o casamento de outras pessoas. Ela então perguntou quando o sequestro da noiva ia acontecer, e não se surpreendeu ao saber que não teria um”.

Em pouco tempo, diversos comentaristas elogiaram a atitude da noiva e fizeram questão de afirmar que teriam seguido da mesma forma.

“É revigorante ver um casal tão alinhado como eles”, comentou uma pessoa, ao que outra completou: “Aquece meu coração em saber da atitude deles e imaginar eles contando como deram a volta por cima naquela situação”.

Fonte: The Mirror