Mulher descobre gravidez na hora do parto: ‘Só soube quando vi o pé do bebê’

Uma jovem de 19 anos decidiu compartilhar em detalhes a história de como descobriu estar grávida de seu segundo filho. Faye White, do Reino Unido, afirmou só ter descoberto a gestação no momento em que entrou em trabalho de parto.

Conforme o relato, compartilhado pelo The Mirror, a jovem revelou que a gestão passou completamente desapercebida ao longo dos nove meses, sem que qualquer sinal físico fosse percebido.

Faye até mesmo manteve sua rotina e atividades normais ao longo dos nove meses, descobrindo que seria mãe novamente somente na hora do parto, quando acreditou que os sintomas eram de uma infecção urinária.

“Senti uma pressão muito forte e algo saindo, então fui ao banheiro. Naquele momento percebi um pé para fora de mim”, revela a jovem.

“Eu cheguei a fazer um teste de gravidez cinco dias antes, mas deu negativo. Como estava menstruando normal, acreditei que o leve inchaço na região do ventre era devido ao meu período. Quando tive meu primeiro filho minha barriga realmente ficou muito grande, não foi nada parecido com isso”, revela a jovem mãe.

Ao todo, foram necessárias duas horas para Faye dar à luz sua filha, Luna, que nasceu com 37 semanas de gestação, ainda dentro da ambulância enquanto aguardava o socorro aéreo para ser levada ao hospital.

“Eu fiquei tão confusa, eram 6 paramédicos e 1 parteira na parte de trás da ambulância tentando me ajudar. O parto teve que ser feito de culatra porque os pés dela saíram primeiro. Eu só pensava que tudo ficaria bem e que as coisas iriam se resolver porque era nossa filha que estava chegando”.

Testes negativos e parto inesperado

Faye revela que ao longo dos nove meses de gestação chegou a fazer três testes de gravidez, sendo todos com resultado negativo. Com isso, ela e o companheiro não tiveram qualquer chance de se preparar para a chegada do bebê.

Além dos testes negativos, ela também revela que os sintomas físicos e a aparência de seu corpo ficaram completamente diferentes da gravidez de seu primeiro filho, de 2 anos.

“Eu apenas fiquei cansada, mas não pensei nada sobre isso. Meu companheiro também ficou confuso pois não sentimos a bebê se mexer e não queríamos um outro bebê neste momento pois passamos por uma perda relativamente recente”.

Por conta das condições de seu nascimento, a pequena Luna precisou ser5 levada diretamente para a UTI Neonatal, pois acabou sofrendo de uma encefalopatia hipóxico-isquêmica leve, cuja extensão dos danos ainda não pode ser avaliada.