Motorista da Amazon fica em estado grave após ser picada por serpente altamente venenosa

Uma motorista da Amazon encontra-se em estado grave no hospital após ser picada por uma serpente cascavel ?altamente venenosa?, enquanto entregava um pacote na Flórida (EUA).

O ataque foi detalhado recentemente em uma postagem no Facebook pelo Escritório do Xerife do Condado de Martin.

O incidente ocorreu na segunda-feira, 18/9, enquanto a mensageira não identificada estava entregando um pacote em uma residência em Palm City, cerca de 105 milhas ao norte de Miami.

Ela não percebeu a serpente cascavel de Diamante Oriental gigante - a maior serpente venenosa dos Estados Unidos -, que estava enrolada perto da porta da frente, conforme visto nas fotos do Facebook que a acompanham.

?A motorista caminhou até a porta, colocou o pacote no chão e foi picada pela serpente na parte de trás da perna, logo acima do joelho?, escreveu o Escritório do Xerife.

Após a picada, a mulher imediatamente se sentiu mal e ligou para os serviços de emergência. Eles conseguiram rastrear a motorista por meio das coordenadas de GPS de seu celular e enviar ajuda para o local.

A vítima da picada foi posteriormente levada às pressas para o hospital, onde permanece em estado grave.

As serpentes cascavéis de Diamante, nomeadas pelo padrão em seu corpo, são consideradas um dos répteis mais perigosos dos Estados Unidos. Além de possuírem um veneno potente, esse habitante do sudeste americano também injeta uma grande quantidade de toxina em cada picada, o que pode ser fatal para as pessoas se não receberem tratamento rapidamente.

Esta não é a primeira vez que um motorista encontra uma serpente cascavel venenosa durante uma entrega. No mês passado, um entregador da FedEx chamado Matt Govier foi filmado quase tropeçando em uma serpente cascavel das pradarias que estava espreitando na varanda da casa de uma mulher em Nebraska.

Nesse caso, ele conseguiu eliminar a serpente com uma pá antes de usar um ancinho para se livrar do réptil.