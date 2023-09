Mãe tenta "fechar" parque público para sessão de fotos de bebê

Uma mãe com exigências absurdas se tornou o centro das atenções ao tentar fechar um parque público para realizar uma sessão de fotos exclusiva para seu bebê, causando revolta entre pais e crianças que frequentavam o local.

Sessu00e3o de fotos no parque Imagem: Burst/Matthew Henry

No incidente, a mãe posicionou seu bebê no fundo de um escorregador e o cercou com ?lenços extravagantes e flores artificiais? antes de preparar sua câmera. Uma testemunha do evento compartilhou sua indignação no Reddit, descrevendo a situação: ?O parque estava movimentado, com cerca de 30 crianças brincando na área. Então, apareceu essa mãe com seu bebê, que tinha menos de 6 meses, nos braços. Ela estava carregada de lenços extravagantes, flores artificiais e uma câmera profissional. Insistia em colocar seu bebê no fundo do escorregador e se irritava cada vez mais à medida que as crianças continuavam a usá-lo. Ela se aproximou dos pais para conversar.?

A mãe, que tentou ?privatizar? o parque, ordenou aos outros pais que ?impedissem seus filhos de brincar no escorregador? e ficou ainda mais irritada quando suas demandas foram ignoradas.

A testemunha acrescentou no Reddit: ?Ela se afastou de nós e começou a gritar com as crianças que chegavam ao topo do escorregador, inclusive chamando meu filho de rude por não acatar seu pedido. Ela pegou um dos lenços e tentou amarrá-lo ao escorregador para impedir as crianças de usá-lo. Ela gritou: 'Tirem seus filhos daqui, esta é a minha sessão de fotos!'?

Diante da situação, os outros pais tentaram dialogar com a mãe, explicando que seus filhos estavam apenas brincando e sugerindo que ela encontrasse outros locais no parque para suas fotos. O gerente do parque, finalmente, teve que intervir e expulsou a mulher, alegando que ela estava colocando em risco a saúde e segurança das crianças.

kids-playing-at-park

Crédito: Burst/Sarah Pflug