Leopardo suspeito de matar duas crianças em ataque horrível é capturado e abatido após busca de duas semanas

Um leopardo selvagem foi capturado e abatido, após duas semanas de buscas. O felino estava ligado às mortes de um menino de 3 anos e outra criança na área de Rajwar Handwara, em Kupwara, no norte da Caxemira (Índia), além de outros ataques que deixaram várias pessoas feridas nos últimos dois meses.

Isso ocorre depois que a criança, identificada como Burhan Ahmed, foi morta após um ataque do lado de fora de sua casa na região próxima à fronteira com o Paquistão na segunda-feira (18/9) pela manhã.

Moradores relataram como os corajosos pais da criança agiram rapidamente para retirá-lo das mandíbulas do felino, antes que ele tragicamente sucumbisse aos ferimentos.

As autoridades da vida selvagem emboscaram o grande felino na terça-feira, 19/9, à noite em Nichama Rajwar, Caxemira, matando-o no local. Isso seguiu uma busca de 15 dias em que os movimentos do leopardo foram rastreados de perto, e equipes de busca acamparam ao ar livre.

Syed Tariq, um dos membros da equipe que ajudou a neutralizar o animal, disse que ficou surpresos ao descobrir que o leopardo era uma fêmea pequena e relativamente jovem. Ele disse: ?Ela apareceu precisamente onde havia escolhido recentemente sua vítima e atacou cruelmente o inocente. É um fato conhecido que quando um leopardo ataca, muitas vezes retorna ao mesmo local para caçar outra presa.?

Embora os ataques de leopardos a seres humanos sejam extremamente raros, os moradores dizem que o número tem aumentado nos últimos meses.

Crianças atacadas

Caçadores acreditam que a pequena estatura do leopardo significou que as duas crianças mortas puderam ser facilmente encontradas, já que sua mandíbula pequena não permitia que ela as carregasse. Em imagens mostrando a captura do animal, gritos podem ser ouvidos dizendo às autoridades para colocá-la em um estábulo de vacas nas proximidades.

Um homem idoso pergunta a um capturador o sexo do animal, ao que ele responde: ?É uma fêmea?. Um dos homens no clipe diz: ?Se o leopardo fosse adulto, não teria soltado suas vítimas. Mesmo que quatro pessoas tivessem perseguido o animal para recuperar os corpos, ele teria imediatamente recuado para a floresta para devorá-los. No entanto, este leopardo em particular não conseguiu transportar os corpos devido à sua força limitada.?

Leopardo-Magda-Ehlers

Imagem: Magda Ehler/Pexels

Tragédia felina

A criança foi levada às pressas para um hospital próximo. No entanto, os profissionais de saúde o declararam morto. O terrível ataque deixou a comunidade em choque e terror.

Os moradores traumatizados instaram o governo indiano a tomar medidas imediatas para evitar novos ataques. Isso ocorre após um segundo ataque a uma menina de 6 anos, também morta por um leopardo na região de Kupwara no mês passado. A jovem estava brincando em um pátio quando foi atacada.

Um morador local disse: ?Não conseguimos sair tarde da noite. Nossos filhos não estão seguros de jeito nenhum. Estamos vivendo com medo constante, já que animais selvagens continuam rondando a área.?

Outro residente acrescentou: ?Nos últimos dois anos, é o quinto incidente em Nichama (dois mortos, dois feridos). Apelamos ao governo para investigar esta questão.?

Mais cedo neste ano, um leopardo causou caos ao invadir uma sala de audiência em Uttar Pradesh e fazer um tumulto que feriu várias pessoas. Um ataque separado em outra vila da região em maio deixou seis feridos, e em dezembro do ano passado, 15 pessoas ficaram feridas após um leopardo atacar uma vila em Assam, nordeste da Índia. O jornal The Mirror relata toda essa situação.