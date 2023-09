Homem vende casa da família sem consultar a esposa e afirma: ‘Se paguei, posso vender’

Um homem está sendo duramente criticado na internet depois de revelar que vendeu a casa de sua família sem antes avisar a esposa de sua decisão. Segundo ele, a partir do momento em que pagou pelo imóvel, ele pode decidir sozinho o que fazer com a casa.

Conforme o relato, feito no Reddit e compartilhado no The Mirror, o homem ainda afirmou não conseguir entender o motivo pelo qual a esposa ficou magoada e irritada com sua decisão.

Sem se identificar, ele conta que conseguiu juntar uma boa quantia de dinheiro antes de se casar com sua companheira, o fazendo optar por ter um acordo pré-nupcial e um casamento com separação total de bens. Por também ter posses substanciais, a mulher concordou com as condições do companheiro.

Desta forma, além da casa em que moram, eles também possuem um apartamento para locação na mesma idade e agora pretendem se mudar para uma cidade menor e próxima da praia, o que está em vias de ser concretizado depois que juntos compraram uma nova casa.

Ele tomou a decisão sozinho

Sem ver sentido em manter as duas propriedades da cidade, o homem decidiu colocar a casa a venda, e finalizar o negócio, sem avisar a esposa. Uma vez que ele comprou o imóvel sozinho, o homem não se preocupou em ter a aprovação da companheira para vende-lo.

“Contei a ela no dia em que concretizei a venda e ela ficou furiosa por eu não ter avisado. Eu expliquei a ela que ainda temos o apartamento, que está vazio, e que podemos usá-lo sempre que precisarmos vir para a cidade, então não teremos problemas com a venda da casa”.

“Ela ainda está magoada e dizendo que a desconsiderei como minha esposa por não ter avisado sobre uma decisão importante. Mas eu acredito que não a prejudiquei. A casa sempre foi um patrimônio meu, assim como ela tem o dela, mas ela diz que é diferente porque nós moramos na casa, mesmo sabendo que nossa mudança está próxima”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele realmente agiu errado com a companheira e desconsiderou os sentimentos da mulher.

“Você simplesmente puxou o tapete da sua esposa. A mudança não é algo unilateral e não deve ser imposta como você permitiu que fosse”, comentou uma pessoa.

“Não é uma questão de dinheiro, é questão de comunicação e respeito. Ela mora na casa há anos e tem memórias ali. Você simplesmente tirou tudo isso dela”, finalizou outra pessoa.