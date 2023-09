Homem percebe ‘objeto’ estranho em sua parede e descobre ser uma criatura com vida (Reprodução/Andrew James)

Embora a Austrália seja conhecida pelo surgimento de criaturas inusitadas, não significa a falta de surpresa quando elas aparecem. Andrew James presenciou de perto a aparição de um ser, que inicialmente parecia algo aleatório em sua parede, de acordo com um artigo do portal The Dodo.

Ao acabar de sair pela porta da frente de sua casa, o rapaz se deparou com algo incomum. Ao olhar para a parede, estava grudado o que parecia ser um aglomerado de folhas secas.

“Primeiro, pensei que fosse das palmeiras [árvores perto da casa]”, disse James ao The Dodo. “Comecei a olhar de perto porque nunca tinha visto nada parecido antes.”

Ao se aproximar, James notou ser mais do que um aglomerado de folhas secas qualquer. Quando se inclinou, a fim de ter um ângulo melhor, rapidamente se desfez do pensamento sobre ser um objeto inanimado.

“Percebi que ele se movia levemente de um lado para o outro”, disse James. “Parecia estranho. Então eu vi a pequena cabeça laranja espiando de cima, então eu sabia que ela estava viva.”

Desvendando a identidade da criatura

Pela falta de conhecimento sobre o achado, James procurou um fórum na internet e depositou os registros da criatura, a fim de descobrir do que se tratava. Em pouco tempo sua necessidade de saber foi atendida.

A criatura em questão se tratava de uma lagarta de mariposa, sendo uma espécie nativa da região que costuma se envolver em conchas de seda pegajosa, as quais fixam material vegetal, a fim de se camuflar.

A descoberta não foi nada comum para James, haja vista sua falta de contato com o bichinho anteriormente. Depois de encontrá-lo em seu quintal, o rapaz o transferiu para seu jardim e tudo ficou resolvido.

“[Fiquei] impressionado com a vida da mariposa”, disse ele. “É realmente fascinante.”