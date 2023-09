Homem é elogiado após se recusar a assinar cartão de ‘fique bem logo’ a colega de trabalho com câncer (Reprodução/Pixabay - niekverlaan)

Um homem recebeu diversos comentários de defesa no Reddit, após revelar não ter participado do movimento de apoio ao colega de trabalho diagnosticado com câncer. Além de não assinar um cartão de “fique bem logo”, também não participou da colaboração de 20 dólares.

“No ano passado, um colega de trabalho participou ativamente de uma investigação para me fazer ser demitido do trabalho. Todas as alegações eram falsas e inventadas e ainda estou empregado, graças a Deus”, iniciou o texto na plataforma, por meio do autor u/Distinct-Emphasis-26.

“No entanto, essa provação me custou dezenas de milhares de dólares (trabalho com vendas) e meses de estresse no trabalho e em casa”, continuou.



De acordo com o homem, o colega foi diagnosticado com câncer meses depois. Embora tenha escolhido não participar do movimento de apoio, também disse que não desejaria a situação nem ao pior inimigo.

“Na semana passada, um colega de trabalho diferente enviou uma mensagem em grupo para todos os nossos outros, afirmando que comprou um cartão para todos assinarem e pediu a todos que doassem 20 dólares para ajudar. Hoje, depois de me perguntarem por que ainda não colaborei,falei a ele que não assinarei o cartão nem doarei. Ele ficou incrivelmente chateado”, finalizou o texto na rede social.

“Diga à pessoa que está coletando que você está com dificuldades financeiras depois do que essa pessoa fez com você e por causa dela, não tem condições de doar. Como não doou, não acha apropriado assinar o cartão. Se ele continuar te assediando, vá ao RH”, escreveu um internauta, somando quase 10 mil votos em seu comentário.

“O fato de você não estar apresentando queixa contra ele por fazer acusações falsas deveria ser suficiente”, escreveu outro usuário da rede social em defesa.