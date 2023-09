Hábito perturbador do marido durante momentos de intimidade deixa esposa desconfortável

Uma mulher foi orientada a pedir a separação do marido depois que o homem passou a fazer comentários inapropriados durante momentos de intimidade do casal. Segundo ela, sempre que ficam íntimos o marido insiste em mencionar seu pai.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher levantou o caso por meio de uma postagem anônima feita no Reddit, onde aproveitou para pedir por apoio e orientação de outras pessoas.

Segundo ela, que tem 27 anos, o parceiro mostrou uma estranha obsessão por “encenações de pai e filha” durante os momentos de intimidade do casal. Este comportamento já dura cinco anos e a está deixando completamente perturbada.

Apesar de já ter tentado conversar com o marido sobre o assunto, a mulher explica que suas reclamações não foram ouvidas pelo companheiro, que insiste em manter a encenação apesar de seus pedidos e preocupações, dizendo que ela “deve apenas relaxar”.

No entanto, ela acredita que o comportamento seja doentio, já que o homem sabe que ela nunca conheceu seu pai biológico e isso parece alimentar ainda mais a fantasia.

Ela está preocupada

Segundo a mulher, os comentários começam no momento em que os dois passam a ficar íntimos e, à medida que a fantasia do homem aumenta, se tornam cada vez mais perturbadores.

“Nunca tinha reparado no quanto isso é doentio, mas estou em depressão profunda e venho tentando encontrar os motivos que me levaram a isso. Talvez esses comentários me machuquem de forma inconsciente e ajudem a piorar tudo”, revela a mulher.

No entanto, os comentaristas do Reddit ficaram ainda mais preocupados com a situação, alegando que as insinuações sexuais do homem podem ser indícios de comportamentos ainda mais inadequados.

“Isso é repulsivo! Você precisa se afastar desse cara imediatamente”, comentou uma pessoa.

“Você precisa avisar a mãe dos filhos dele para que ele seja impedido de ter acesso a essas crianças! O comportamento dele é um grande sinal de alerta para você e para ela, saia desse relacionamento”, finalizou outra.