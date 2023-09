Dois gatinhos foram encontrados em frente a um abrigo, enrolados numa transportadora com um bilhete agregado, na Carolina do Norte, nos EUA. Assim que os funcionários do abrigo Brother Wolf Animal Rescue chegaram ao local de trabalho, se depararam com a cena dos pets em uma área de recreação cercada, conforme o relato do portal The Dodo.

A dupla de felinos estava abraçada, enquanto a transportadora indicava um bilhete comovente deixado próximo aos animais.

“Meu nome é Baby”, dizia o texto. “Minha mãe não pode mais cuidar de mim. Por favor, encontre um novo lar para mim e para minha irmã. Obrigado!”

Gatos são encontrados enrolado em transportadora na frente de abrigo com bilhete comovente (Reprodução/Brother Wolf Animal Rescue)

Apesar de terem sido deixados, estavam limpos e bem cuidados. Claramente os animais recebiam um bom tratamento anteriormente.

“Quando vimos a nota, ficamos muito impressionados”, disse Brooke Fornea, diretora de marketing e experiências de convidados do Brother Wolf Animal Rescue, ao The Dodo. “Algumas lágrimas foram derramadas. Nossos corações se partiram tanto pelos gatos quanto pela pessoa que teve que deixá-los para trás. Não podemos nem imaginar o quão difícil deve ter sido essa decisão e o que deve ter acontecido para chegar a esse ponto.”

Busca por um novo lar

Conforme as imagens registradas pelas câmeras de segurança, a dupla de pets teria sido deixada pouco antes da abertura do abrigo. Os gatinhos foram colocados em um local com sombra e em uma área cercada, onde seriam vistos com facilidade.

Gatos são encontrados enrolado em transportadora na frente de abrigo com bilhete comoventer (Reprodução/Brother Wolf Animal Rescue)

Apesar de não poder continuar cuidando dos animais, o antigo dono fez questão de deixá-los em boas condições para um futuro próspero ao lado de outra família.

“Ter que deixá-los deve ter sido devastador”, disse Fornea. “Na verdade, é uma das razões pelas quais os publicamos em nossas páginas de mídia social, para que, esperançosamente, o proprietário os veja e tenha algum encerramento sabendo que eles estão seguros e são amados.”

Depois de um tempo, Baby e sua irmã encontraram um novo lar e estão prontos para prosperar ao lado de outra família.