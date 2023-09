Ficar sentado por muitas horas aumenta risco de demência, alertam pesquisadores

Um estilo de vida sedentário não é saudável, e com a maioria dos adultos em idade ativa passando a maior parte do dia sentados, um novo estudo alerta para os perigos dessa prática. Segundo a pesquisa, ficar sentado por longos períodos pode ?rapidamente? aumentar o risco de demência.

Trabalho, televisão, celular - não importa a razão para ficar sentado, o impacto é claro. Aqueles que permanecem sentados por dez horas diárias têm um risco oito por cento maior de desenvolver demência em comparação com os que passam nove horas sentados. E se a marca de 12 horas diárias for atingida, o risco salta para 63%, de acordo com estudos realizados pela USC e pela Universidade do Arizona.

A British Heart Foundation relata que os adultos em idade ativa passam uma média de 9,5 horas diárias em comportamento sedentário. Esse número aumenta para dez horas ou mais na faixa etária de 65 a 74 anos e para 11 horas ou mais para aqueles com mais de 75 anos.

Os problemas associados ao sedentarismo são conhecidos desde a década de 1950, incluindo doenças cardíacas, problemas de saúde mental, diabetes e um risco geral de mortalidade precoce. O NHS (Serviço Nacional de Saúde) adverte que o tempo excessivo sentado pode afetar negativamente o metabolismo, a capacidade de queimar gordura e a regulação do açúcar no sangue e da pressão arterial.

No entanto, a solução não é simplesmente trocar o tempo sentado pelo tempo em pé. Embora os humanos sejam projetados para serem ativos, a realidade dos trabalhos de escritório torna difícil essa mudança radical.

Para encontrar o equilíbrio certo, é essencial entender os impactos de ficar tanto sentado quanto em pé por longos períodos:

Cinco Problemas de Ficar Sentado:

Fraqueza Muscular: A inatividade enfraquece os músculos inferiores, aumentando o risco de lesões. Ganho de Peso: Ficar sentado prejudica o processamento de gorduras e açúcares, levando ao ganho de peso. Problemas nas Costas e Quadris: A posição sentada encurta os flexores do quadril e pode causar dores nas costas. Risco de Câncer: Estudos sugerem que ficar sentado por muito tempo pode aumentar o risco de certos tipos de câncer. Ansiedade e Depressão: A falta de movimento pode contribuir para problemas de saúde mental.

Cinco Problemas de Ficar em Pé:

Cansaço: Permanecer em pé por longos períodos pode causar fadiga, prejudicando a concentração e produtividade. Dor nas Costas: A pressão extra sobre a coluna pode levar a dores nas costas. Risco de TVP: Ficar em pé prolongado pode aumentar o risco de trombose venosa profunda. Varizes: A pressão nas pernas pode causar inchaço das veias. Pés Doloridos: A falta de fluxo sanguíneo pode causar dores em várias partes do corpo.

A resposta está em encontrar um equilíbrio. Especialistas recomendam alternar entre ficar sentado e em pé, fazendo pausas regulares. O uso de uma mesa ajustável pode ajudar a aliviar dores nas costas, melhorar a circulação sanguínea e regular os níveis de açúcar no sangue. A chave está em manter o corpo em movimento e evitar extremos para preservar a saúde a longo prazo.