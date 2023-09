Ex-espiã da Russia ensina técnicas para conquistar qualquer homem

Uma ex-espiã da Russia, Aliia Roza, que já seduziu agentes estrangeiros com suas habilidades de conversa, lançou uma empresa para ensinar mulheres a conquistar qualquer homem que desejem, informa o Daily Mail.

Nascida atrás da Cortina de Ferro, no Cazaquistão, Aliia espionou para o governo russo após a queda da União Soviética, em 1991. Ela se autodenominava uma ?James Bond feminina? e se tornou uma especialista na ?psicologia masculina?, permitindo que obtivesse informações altamente confidenciais ao seduzir agentes inimigos.

Em julho de 2017, Aliia deixou a carreira de espiã para fundar seu próprio clube privado, onde ensina mulheres a conquistar os homens que desejam. Com mais de 2 mil membros, Aliia argumenta que a aparência não é o fator determinante; a chave está na confiança.

No entanto, suas lições mais controversas envolvem fazer com que as mulheres finjam conhecer segredos sobre seus encontros, deixando seus parceiros paranoicos.

Aliia oferece sessões exclusivas de aconselhamento individual a outras mulheres, com um custo de 200 libras por hora. Sua última empreitada de negócios a rende até 1,5 milhão de libras por ano. Seu clube privado, chamado ?Super Lady?, proporciona às mulheres acesso a eventos exclusivos de tapete vermelho organizados por marcas como Versace e Chanel.

A ex-espiã, baseada em Los Angeles (EUA), leva um estilo de vida agitado que a leva frequentemente à Europa. Ela atribui suas habilidades de sedução à sua educação, na qual seus pais faziam parte dos serviços secretos soviéticos.

Ela afirma que a confiança é fundamental, independentemente do peso ou altura de alguém, e incentiva as mulheres a encontrar pelo menos cinco características que gostem em si mesmas diariamente.

Aliia também enfatiza a importância de induzir os desejos naturais dos homens e sugere que as mulheres se excitem antes de um encontro. Além disso, ela aconselha que as mulheres não devem fazer sexo no primeiro encontro se desejarem conquistar um homem, pois acredita que o sexo é mais valorizado quando não é concedido imediatamente.

Outra dica incomum de Aliia é evitar dar respostas diretas, optando por manter os homens adivinhando. Ela alega que isso aumenta o mistério e o interesse. Caso isso não funcione, Aliia sugere criar intrigas, insinuando que ouviu algo sobre o homem, mas sem revelar detalhes, fazendo com que ele pense mais sobre a mulher.

Embora Aliia tenha sido treinada nas artes sombrias da espionagem, ela agora usa suas habilidades para ajudar as mulheres a conquistarem homens de maneira mais confiante e intrigante. Suas técnicas podem ser controversas, mas ela acredita que são eficazes para quem deseja alcançar o sucesso nas relações amorosas.