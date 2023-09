Descubra qual é o assento mais seguro para voar de avião

Quando reservamos um voo, geralmente pensamos em conforto, espaço para as pernas e conveniência, como fácil acesso aos banheiros. Raramente consideramos qual assento nos protegerá melhor em caso de emergência. No entanto, estudos revelam que os assentos do meio na última fileira de um avião são estatisticamente os mais seguros.

Em 2019, quase 70 milhões de voos decolaram globalmente, com apenas 287 mortes. Isso significa que as chances de morrer em um avião são de cerca de 1 em 205.552, em comparação com 1 em 102 em um acidente de carro.

A segurança das viagens aéreas é inegável, mas nossa curiosidade sobre acidentes de avião persiste. É importante entender por que esses incidentes ocorrem e quais são as chances de que se repitam. Essa preocupação ajuda a manter as viagens aéreas cada vez mais seguras.

Embora os acidentes de avião não sigam um padrão específico, uma investigação da Time, que analisou 35 anos de dados, revelou que os assentos do meio na parte traseira da aeronave têm a menor taxa de mortalidade, com 28%, em comparação com 44% nos assentos do corredor central.

Essa estatística faz sentido. Os assentos do meio oferecem amortecimento devido à presença de passageiros dos dois lados. Além disso, estar mais próximo da frente significa que você pode ser impactado antes dos passageiros que estão atrás, tornando os assentos traseiros do meio uma opção mais segura.

A natureza da emergência também influencia a capacidade de sobrevivência. Colidir com montanhas ou cair de frente no oceano diminui significativamente as chances de sobrevivência.

Os pilotos são treinados para minimizar riscos em situações de emergência e procuram locais planos para pousar normalmente. As aeronaves são projetadas para resistir a situações críticas, e os fabricantes estão incorporando materiais mais resistentes em novos projetos.

Embora a escolha do assento possa influenciar as chances de sobrevivência em uma emergência, é importante lembrar que as viagens aéreas são extremamente seguras. Portanto, a decisão sobre qual assento reservar deve priorizar seu conforto e necessidades pessoais. Afinal, voar continua sendo uma das formas mais seguras de viajar.