"Dedos de salsicha" do Rei Charles geram preocupação

As mãos inchadas do Rei Charles e sua referência brincalhona a elas como ?dedos de salsicha? mais uma vez se tornaram motivo de preocupação enquanto ele embarcou em uma visita oficial à França ao lado da Rainha Camilla. Durante um recente banquete com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio de Versalhes, as mãos do Rei chamaram a atenção devido à sua aparência incomum, deixando muitos especulando sobre sua saúde.

Agora, um especialista médico lançou luz sobre as possíveis razões por trás dos dedos inchados do monarca de 74 anos. De acordo com o Dr. Chun Tang, Diretor Médico do Pall Mall Medical, em Manchester, dedos inchados podem resultar de várias condições de saúde, incluindo retenção de água causada por inflamação.

Condições como artrite, infecções bacterianas, tuberculose, níveis elevados de sal, reações alérgicas, efeitos colaterais medicamentosas, lesões e doenças autoimunes podem contribuir para esse sintoma.

Being overly-familiar with the UK monarch has got leaders into hot water in the past. But President Macron still appeared to take a tactile approach during King Charles’s visit to France ⤵️ pic.twitter.com/dQmJACPH4P — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 21, 2023

O Dr. Tang explicou: ?Muitas vezes, dedos inchados são um sintoma de retenção de água, que pode ser causada por inúmeras condições de saúde. Essa condição surge devido à inflamação e pode ser resultado de artrite, múltiplas infecções bacterianas ou até mesmo tuberculose.?

O termo médico para o inchaço grave que afeta os dedos das mãos e dos pés é ?dactilite?, o que é uma descrição apropriada para a condição do Rei Charles. Apesar das possíveis preocupações com a saúde, ele manteve uma atitude descontraída em relação às suas mãos únicas.

Em uma carta a um amigo após o nascimento de seu filho, o Príncipe William, o Rei Charles teria escrito: ?Não posso dizer o quão animado e orgulhoso estou. Ele realmente parece surpreendentemente apetitoso e tem dedos de salsicha assim como os meus.? Este comentário destaca o senso de humor do rei em relação à sua condição.

Sua falecida mãe, a Rainha Elizabeth, também observou o tamanho das mãos de Charles, escrevendo uma carta a seu professor de música após seu nascimento: ?Elas são um tanto grandes, mas com dedos longos e finos, completamente diferentes dos meus e certamente diferentes dos do pai dele. Será interessante ver o que eles se tornarão.?

Questões sobre os dedos inchados do rei ressurgiram durante sua monumental coroação, com algumas especulações sobre se ele estava usando luvas apenas como parte da cerimônia ou devido à sua condição nas mãos. No entanto, posteriormente, foi esclarecido que isso fazia parte da tradição seguida durante a cerimônia.

Embora os ?dedos de salsicha? do Rei Charles possam continuar a intrigar e divertir, as recentes informações médicas fornecem conhecimentos valiosos sobre as possíveis causas subjacentes dessa característica física única. À medida que ele e a Rainha Camilla continuam sua visita oficial à França, resta saber se mais atenção será direcionada para essa peculiaridade real.