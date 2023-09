Alergia a tudo: veja como é a rotina de jovem que tem mais de 50 reações alérgicas

Se você possui alguma alergia sabe o quão chato é ficar sem comer determinado alimento ou evitar algum produto devido à reação que pode causar em seu corpo.

Porém, as coisas poderiam ser ainda mais graves, como no caso de Mia Silverman, de 20 anos, que uma pequena quantidade de café ou de outros alimentos podem ser fatais.

Segundo a jovem, que mora Boston, Massachusetts (Estados Unidos), ela possui mais de 50 alergias, que inclui alimentos como amendoim, nozes (e óleos), amêndoas, castanhas do Brasil, castanha de caju, avelãs e macadâmia; todas as sementes, menos de girassol; glutamato monossódico; ovos; manteiga; creme; aromatizantes e corantes.

Ela compartilha sua rotina e a luta para encontrar alimentos em suas redes sociais.

“Desde o útero, tive dificuldade para digerir coisas como laticínios. Mas quando eu tinha 2 anos, meu pai trouxe para casa biscoitos com nozes. Minha garganta fechou imediatamente, todo o meu corpo estava cheio de erupções cutâneas e eu fiquei vomitando”, explicou a estudante universitária à ‘Caters News’.

Mesmo aparentando bom humor nas redes sociais, Mia admite se sentir excluída pois as alergias a impedem de sair para socializar e comer. Porém, as coisas eram piores na infância.

“Eu realmente tive dificuldades na escola e minha saúde mental foi prejudicada. Enfrentei muito bullying até o ensino médio. Estou melhor agora, mas quando eu era criança era muito difícil, sempre tinha medo de que qualquer coisa que eu comesse pudesse me matar.”

O diagnóstico concreto sobre a sua condição ainda não foi dado, mas os médicos suspeitam que ela sofra com alguma doença autoimune.

“As injeções que me deram não fizeram nada para me livrar das alergias, apenas ganhei novas. Cada vez que preciso levar uma injeção com a EpiPen é muito doloroso e traumatizante. Não é apenas uma pontada de dor e acabou, isso me afeta pelo resto do dia e me derruba a ponto de ter que passar o dia todo na cama”.

