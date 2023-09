Situação hilária: Irmãs tentam esconder novo corte de cabelo da mãe

O vídeo, que já acumulou mais de 3 milhões de visualizações no TikTok, começa como um GURWM (get unready with me) com Valentina Zamarripa, de 15 anos. A adolescente começa a tirar suas joias enquanto diz para a câmera que ?foi um dia realmente longo?. É quando sua irmã de 9 anos, Khaleesi, entra e pede uma tesoura.

Uma Valentina confusa aconselha a irmã a ter cuidado e começa a explicar sua rotina de beleza quando um grito é ouvido ao fundo.

?Khaleesi cortou meu cabelo?, entra na sala Camelia, irmã de 8 anos, gritando, apontando para sua franja. Como a foto estava marcada para o dia seguinte, Camelia ficou arrasada, levando Valentina a pedir para Khaleesi fechar a porta antes que a mãe, Gresia, descobrisse o que havia acontecido.

Khaleesi e Camelia começam a discutir sobre o novo corte de cabelo, enquanto Valentina corre para encontrar o celular e pesquisar ?como cortar franja? no Google. Em meio à confusão, a irmã mais nova, Magdalena, entra e proclama: ?Oooh! Vocês estão encrencadas!?

Valentina silencia Magdalena oferecendo-lhe um biscoito e começa a trabalhar para consertar a franja irregular de Camelia, seguindo o conselho de um vídeo que encontrou no TikTok. Depois que Valentina consegue cortar a franja de Camelia de uma forma com a qual ambas concordam que ?ficou fofa?, a mãe entra na sala.

Depois que as irmãs revelam o novo corte de cabelo de Camelia, a mãe exige saber quem as cortou, com as irmãs se culpando mutuamente. A mãe, então, diz a Camelia para mostrar o corte de cabelo ao pai, enquanto o vídeo termina com Valentina pedindo a seus seguidores para ?rezarem por elas?.

Gresia contou ao Today.com que foi a terceira vez que Camelia tentou cortar o cabelo sem permissão e que ela se inspirou para cortar a franja a partir de um personagem de ?The Summer I Turned Pretty?.

?Em maio, ela estragou o cabelo quando o enrolou com um pente (que ficou preso), então ela o cortou?, disse. ?E quando Camelia tinha 3 anos, Khaleesi cortou o cabelo dela até o couro cabeludo. Elas disseram: 'brincamos de barbearia'?.

Gresia também contou ao myRGV.com que o vídeo hilário originalmente recebeu 10 milhões de visualizações na plataforma de mídia social antes que sua conta antiga fosse banida.

?Há pessoas lá dizendo que estavam passando por uma depressão e que isso fez o dia delas, e outras disseram que seu irmão morreu e isso as fez pensar nele?, disse ela ao site. ?As pessoas estão se aproximando delas querendo tirar fotos. Estamos muito humildes com isso. Estão notando nossas crianças por um bom motivo. Se podemos trazer tanta alegria às pessoas, ótimo. Isso é incrível.?

Em um vídeo de acompanhamento no TikTok, Camelia exibiu sua foto do dia da foto e comentou sobre a situação, proclamando que foi o ?melhor erro que já aconteceu?.