Recorde de mortes por overdose de drogas em São Francisco: "É como um apocalipse zumbi"

A cidade de São Francisco (EUA) registrou um recorde alarmante de mortes por overdose de drogas, com quase 85 óbitos no mês passado, levantando preocupações sobre o crescente problema das drogas na cidade. Os moradores estão chamando essa situação de um ?apocalipse zumbi?.

No mês de agosto, São Francisco viu 85 mortes por overdose, sendo que 66 delas estavam relacionadas ao fentanil, uma droga altamente perigosa. Esse número igualou o recorde estabelecido em janeiro, tornando-o o mês mais letal desde o início do acompanhamento das mortes por overdose na cidade, no início de 2020.

Os relatórios das autoridades de São Francisco indicam que este ano está caminhando para superar o trágico recorde de 2020, quando foram registradas 725 mortes por overdose. Até agora, mais de 560 pessoas perderam a vida devido a overdoses em 2023, e prevê-se que outras 300 possam falecer até o final do ano.

Georgia Taylor, de 21 anos, que é sem-teto e luta contra o abuso de fentanil, descreve a situação como ?louca e triste?. Ela ressalta que é difícil ajudar aqueles que não estão dispostos a receber ajuda.

A normalização da crise das drogas em São Francisco é evidente, com relatos de pessoas sofrendo overdoses em público sem que ninguém intervenha imediatamente. Will Kretck, também lutando contra o vício, recentemente realizou manobras de ressuscitação em um homem inconsciente na Mission Street. Ele foi um dos poucos a agir e a salvar a vida desse indivíduo.

Os mercados de drogas ao ar livre tornaram-se comuns na cidade, onde viciados frequentemente sofrem overdoses e vagam pelas ruas como zumbis. Apesar dos desafios, Kretck e Taylor mantêm a esperança de superar o vício, mesmo que reconheçam a dificuldade do processo.

As mortes por overdose de drogas em São Francisco têm aumentado consistentemente desde 2017, atingindo o pico em 2020. Embora tenham diminuído em 85 casos em 2021, os números voltaram a subir em 2022, de acordo com dados do governo local.

As autoridades policiais de São Francisco têm realizado operações para combater os mercados de drogas em áreas de alto perfil, como o Tenderloin. Entre junho e setembro, a polícia apreendeu impressionantes 100 libras de fentanil.

Além disso, mais de mil pessoas foram presas por envolvimento com o uso ou venda de narcóticos, demonstrando o esforço das autoridades para lidar com essa crise crescente.