Rapaz de 21 anos se passa por mãe no TikTok e faz sucesso

Um jovem de 21 anos, Jiovanni Herrera, está conquistando a atenção de milhões no TikTok ao imitar com sucesso a aparência de sua mãe. Sem a identificação de Monique Meza, de 41 anos, Herrera vestiu uma peruca, roupas da mãe, incluindo jeans justos, um moletom bordô e acessórios estilosos, para tornar o disfarce o mais realista possível. O jovem chegou a simular ter seios.



Em um vídeo que já acumula mais de 30 milhões de visualizações no TikTok, Jiovanni Herrera ?se transformou? em sua mãe, Monique Meza, de 41 anos, de maneira tão convincente que até mesmo um atendente de loja foi enganado. A história por trás dessa brincadeira viral é tão impressionante quanto engraçada.

No vídeo original, Monique Meza escreveu: ?Meu filho queria ver se ele poderia se passar por mim?. E a resposta, como revelou, foi um enfático ?sim, ele pode?.

Herrera conseguiu enganar um funcionário de loja com seu disfarce, de acordo com o Today.

O vídeo original foi repostado por Meza e já acumula cerca de 2,7 milhões de visualizações até o momento desta publicação.

Em um segundo vídeo, postado dois dias após o original, Meza e Herrera aparentemente enganaram um garçom em um restaurante, fazendo-o acreditar que eram a mesma pessoa. Eventualmente, o garçom foi informado da brincadeira e, entre risadas, comentou: ?Vocês realmente se parecem! Estou chocado!?.

Até a tarde de segunda-feira, 18/9, o vídeo no restaurante já tinha sido visto quase 30 milhões de vezes. Meza revelou ao Today que ela e seu filho se assemelham cada vez mais, ?à medida que ele envelhece?. A criadora de conteúdo acredita que eles têm o ?mesmo formato de rosto? e narizes muito semelhantes.

Agora, Meza está entusiasmada em compartilhar sua paixão pela criação de conteúdo com seu filho. Ela afirmou: ?Faço isso há oito anos, e ele nunca quis fazer vídeos comigo, mas agora ele está totalmente a bordo e está pedindo para fazer mais!?.

Essa história divertida e surpreendente é mais um exemplo de como o TikTok pode fazer alguém se tornar uma sensação da noite para o dia, deixando os espectadores maravilhados com suas habilidades de imitação e criatividade.