Mulher sai de férias e decide deixar o ‘marido preguiçoso’ para trás

Uma mulher está recebendo diversos elogios por se priorizar em uma situação delicada. Após meses preparando uma viagem para ser feita com o marido, ela decidiu deixá-lo para trás depois que ele não conseguiu ‘encontrar tempo’ para se preparar para a ocasião.

Segundo o caso, originalmente publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher de 29 anos se recusa a voltar para casa antes do término de sua viagem.

“Meu marido e eu planejamos viajar para Nova Orleans por 1 semana. Eu fui a principal organizadora da viagem e falamos disso há meses”, começa a jovem.

Segundo ela, a única obrigação de seu marido era garantir uma semana de folga do trabalho, enquanto ela se ocupava das reservas de hotéis, passagens e pontos turísticos que queriam conhecer na cidade.

“Eu sempre fazia questão de lembrar a ele se ele já tinha solicitado o desconto das passagens para comprá-las, e ele sempre falava que estava esperando o preço baixar. Faltando três semanas eu o lembrei e ele disse que tinha esquecido de comprar as passagens. Quando ele pesquisou, o valor estava alto e ele disse novamente que ia esperava para ver se baixava. Então, na última semana, eu perguntei novamente e ele disse que não tinha comprado por conta dos valores estarem ainda mais altos”, revela a mulher.

Ele decidiu não viajar

Segundo a mulher, diante da situação envolvendo o valor das passagens o homem decidiu não viajar mais e a questionou sobre quanto valor eles perderiam caso ela cancelasse toda a viagem. Para ela, isso foi o ponto final.

“Disse a ele que não estava disposta a cancelar tudo que passei meses planejando com cuidado. Discutimos e não chegamos a uma conclusão, então comprei uma passagem para mim e fui sozinha. Quando saí para ir ao aeroporto, ele ficou surpreso por eu não querer passar a semana sozinha com ele em casa”.

“Ele diz que está tentando comprar uma passagem para vir me encontrar, mas disse que se ele vier terá que conseguir seu próprio quarto de hotel, pois minhas férias agora são longe dele”, finaliza a mulher.

Leia também: Mulher termina namoro e decide expor os motivos que levaram à sua decisão

Após a leitura do relato, diversos usuários defenderam a postura da mulher e afirmaram que ela não deve ceder em uma situação como esta.

“Ele tinha literalmente duas tarefas e muito tempo para concluí-las! Sinceramente, eu ficaria irritada mesmo se ele não pagasse a mais pelas passagens que ele mesmo deixou aumentar de preço. Considere como uma lição para ele parar de ser preguiçoso”, comentou uma pessoa.

“Você compra as passagens o mais rápido possível antes que elas subam de valor. Praticamente é o que acontece em todas as viagens”, finalizou outra.