Mulher faz gravação de dentro do avião e registra últimos momentos antes de acidente aéreo; vídeo

Um vídeo flagrou o momento de pânico em que uma passageira registra a queda de avião de pequeno porte em um rio.

No registro, é possível ver o momento em que o piloto confirma o uso do cinto de segurança.

Logo depois, é possível ver o forte impacto, próximo de um banco de areia.

Apesar do grande susto, os passageiros conseguem envacuar a aeronave rapidamente, antes de ser tomada pela água.

De acordo com as informações, o piloto precisou fazer um pouso de emergência nas águas de um rio, após pane no motor da aeronave.

O acidente aconteceu em Março deste ano e voltou a viralizar nas redes sociais novamente.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela página @adeildoboficial e já conta com quase 300 mil reproduções. Confira vídeo: