Mulher descobre traição ao encontrar roupas de outra pessoa no armário do companheiro

A confiança no parceiro é um ponto fundamental para que um relacionamento dê certo. Uma vez quebrada, é difícil que a relação continue de forma saudável entre as partes. E foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher após uma descoberta inesperada no armário de seu namorado.

Segundo ela, que desabafou no Reddit, a reação do homem foi ainda pior do que a descoberta das roupas no armário.

Sem se identificar, a mulher conta que encontrou roupas femininas no armário de seu namorado e, ao confrontá-lo, se deparou com uma situação ainda mais inusitada.

“Ele disse que eu deveria confiar nele e que não confiar mostrava apenas que a minha insegurança determinava as minhas atitudes”.

“Eu disse a ele que não sou insegura com as minhas atitudes e nem com o nosso relacionamento, até porque se ele traiu, traiu. Se não traiu, não traiu. De todas as formas eu disse que apenas queria saber da verdade, mas ele continuou a brigar comigo e a me ofender. Na mesma hora eu soube que aquele relacionamento não era para mim”, revela.

Ela ainda conta que o homem tentou fazê-la se sentir culpada de duvidar dele, uma vez que “ela sabia como ele se sentiu ao saber que sua mãe traiu seu pai”

Ele tentou culpá-la

Seguindo com seu relato, a mulher explica que tentou conversar com o homem de forma tranquila, mas ele se manteve na defensiva durante todo o tempo e o criticou por sua “insegurança”.

“Eu fiquei calma e expliquei meus sentimentos em relação a descoberta, e fui clara ao perguntar se ele havia ou não feito algo. Me mostrei compreensiva com seus sentimentos e me desculpei se, em algum momento o feri. Ele começou a dizer que sou louca e insegura, então eu disse a ele que não sou nenhuma das duas coisas”.

Leia também: Mulher sai de férias e decide deixar o ‘marido preguiçoso’ para trás

“Agora estou arrumando minhas malas e buscando um apartamento para alugar, em últimos casos volto para a casa dos meus pais”, revela a mulher.

Para os usuários do Reddit, por mais difícil que seja a situação, ela se saiu bem.

“Ele não conseguiu responder objetivamente sua pergunta e ainda ficou irr5itado com você. Você fez certo em seguir em frente”, comentou uma pessoa.

“Mesmo que ele não tenha te traído, ele apresentou claramente os motivos pelos quais você estava entrando em um relacionamento completamente abusivo”, finalizou outra.

Fonte: The Mirror