Mãe abandona filha na porta da casa da tia e culpa a mulher após o bebê ficar do lado de fora

Uma mulher ficou horrorizada ao descobrir que sua sobrinha foi deixada na porta de sua casa sem que ela estivesse no local ou fosse avisada sobre a chegada da menina. Segundo ela, que estava viajando com o marido quando tudo aconteceu, sua prima “apenas largou a filha” na soleira de sua porta e avisou por mensagens que deixaria a filha no local.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato desesperador envolvendo uma criança pequena e seus familiares foi compartilhado pela tia da menina no Reddit. Por sorte, os pais da mulher estavam por perto e conseguiram abrigar a criança antes que algo pior acontecesse.

“Entre os dias 7 e 11 de setembro eu e meu marido fomos acampar para aproveitar o fim da estação. Saímos na tarde do dia 7 e retornamos na segunda-feira, dia 11″, conta a mulher.

Segundo ela, por conta da localização do local de acampamento ela e o marido ficaram sem sinal de celular, sendo impossibilitados de ter qualquer tipo de contato com amigos e familiares durante sua viagem.

Ela só descobriu quando voltou

Ao retornar, a mulher conta que descobriu que sua prima deixou a sobrinha na porta de sua casa durante o dia 8 de setembro, mas nem ao menos se preocupou em receber uma resposta para as mensagens enviadas no mesmo dia.

“Enquanto estávamos acampando, minha prima deixou minha sobrinha, ainda amarrada à cadeirinha o carro, do lado de fora da porta da minha casa! Ela enviou algumas mensagens de texto que eu só recebi depois que voltamos para uma área com sinal de telefone”.

“Não foi um pedido de ajuda ou uma pergunta, foi mais uma mensagem avisando que ela deixou minha sobrinha na porta da minha casa com uma bolsa com seus pertences para o final de semana”.

“Moro em uma área rural onde as casas são espaçadas e ninguém sabia que minha sobrinha foi deixada lá! Somente no sábado, ao meio-dia, meus pais passaram para deixar algumas entregas e a encontraram na porta da minha casa”.

Leia também: Pai se recusa a ajudar os filhos na preparação da escola e culpa a esposa

“Na mesma hora eles ligaram para minha tia ir buscar sua neta, e acredito que todos repreenderam minha prima por simplesmente largar a filha na minha porta. Depois minha prima me mandou mensagens me chamando de irresponsável por deixar a filha dela para fora e colocá-la em perigo por conta dos coiotes da região”, conta a mulher.

No entanto, os usuários do Reddit foram firmes em dizer que quem expos a criança a perigos foi a própria mãe.

“Essa criança poderia ter morrido! Denuncie os pais da menina”, comentou uma pessoa.

“Seria um favor para sua sobrinha se você levasse as provas à polícia. Além de irresponsável, sua prima ainda tentou te culpar por não estar na sua casa quando ela queria que estivesse”, finalizou outra.