Madrasta proíbe a presença das enteadas em sua casa e causa grande confusão

Uma mãe está passando por momentos delicados em seu relacionamento depois de tentar expor alguns comportamentos inadequados das filhas de seu marido. Segundo ela, que também tem filhos de um relacionamento anterior, o comportamento das meninas é completamente inadmissível.

Em seu relato anônimo, feito no Reddit, a mulher explica que o marido é pai de duas meninas mais velhas, sendo uma de 19 e outra de 16 anos. Elas costumam frequentar sua casa duas vezes por semana e geralmente nos dias de folga de seu marido. No entanto, as atitudes das meninas a fizeram tomar uma decisão drástica.

“Elas não têm respeito por mim e pelos meus filhos, além de ter visto a mais nova roubando nossa casa. Não me importo se elas não quiserem ter um relacionamento comigo, mas não quero ser insultada na minha casa”.

“Elas me insultaram por não trabalhar (estou de licença maternidade) e fizeram piadas sobre como estou usando o pai delas para ter dinheiro, mesmo eu ganhando mais do que ele. Além disso, também se comportam mal com meus filhos de outro relacionamento. Acham que eles são burros e que não entendem o que elas falam e fazem, mas eles entendem e ficam magoados com isso”.

Ela tomou uma atitude

Seguindo com seu relato, a mulher conta que decidiu conversar com o marido sobre o assunto e ele tentou tranquilizá-la dizendo que tudo “não passa de uma brincadeira”. Não contente, ela então tentou falar com as meninas sobre a situação, e logo ficou no meio de uma grande discussão envolvendo a mãe delas.

“A filha mais nova dele também roubas as coisas, diz que vai ao banheiro e pega alguma coisa dos quartos. Meu marido a faz devolver e depois dá algum dinheiro para ela. Quando tento conversar sobre isso, ela corre para a mãe e isso causa outra grande briga”.

“Meus filhos evitam sair do quarto quando elas estão aqui, e eu estou cansada de ter que ficar vigiando minhas coisas para elas não serem roubadas. Disse ao meu marido que elas estão proibidas de entrar aqui e que se elas vierem eu e meus filhos vamos sair. Ele me chamou de infantil e meus pais disseram que eu estou errada em pedir isso, mas eu realmente estou?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em tomar essa atitude.

“Você apenas tentou proteger seus filhos e sua casa. Se você realmente for fazer isso, instale câmeras de segurança para garantir que nada seja roubado, e se for, leve as imagens na polícia”, comentou uma pessoa.

“Denuncie a menina de 16 anos à polícia sempre que ela roubar algo”, finalizou outra.