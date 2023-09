Lionel Messi sugere possibilidade de ter mais um filho com esposa Antonela

Lionel Messi, de 36 anos, é conhecido por ser um homem de família. E ele e sua bela esposa Antonela, também de 36 anos, têm três filhos juntos - Thiago, 10 anos, Mateo, 7 anos, e Ciro, 5 anos.

A família argentina tem sido vista fazendo compras no supermercado local, jantando fora e torcendo pelo pai nos jogos desde que o vencedor da Copa do Mundo se mudou para os Estados Unidos para se juntar ao Inter Miami, de David Beckham.

No entanto, a família de cinco pode se tornar uma família de seis no futuro, já que o sete vezes vencedor da Bola de Ouro se recusou a descartar a possibilidade de mais um membro se juntar ao clã Messi, segundo Daily Mail.

O astro do futebol foi questionado se ele e Antonela, uma modelo e influenciadora, considerariam a ideia de ter outro filho durante uma entrevista no programa OLGA, conduzida pelo comediante argentino Migue Granados.

Messi, que havia recebido Granados em sua casa em Miami para a entrevista, brincou com a possibilidade de uma menina: ?Não estamos tentando, mas não sei se a fábrica fechou. Veremos se uma menina chega.?

Messi também compartilhou algumas informações sobre seus filhos, revelando que seu mais velho, Thiago, está seguindo os passos do pai ao ingressar na academia do Inter Miami em agosto.

Com personalidade

Ele descreveu suas três crianças como tendo personalidades diferentes, com Thiago sendo mais reservado e próximo de sua mãe, Antonela.

Messi e Antonela se conheceram quando eram crianças em sua cidade natal, Rosario, e o relacionamento deles floresceu durante os anos de juventude. Eles oficializaram seu relacionamento em 2008 e se casaram em uma luxuosa cerimônia em 2017.

O casal tem sido visto desfrutando da cena social de Miami e recentemente comprou uma mansão luxuosa de US$ 10,75 milhões em Fort Lauderdale, com dez quartos, sala de spa, dois ancoradouros para barcos e piscina.

Messi, que assinou um contrato de dois anos e meio no valor de US$ 50 a US$ 60 milhões por temporada com o Inter Miami, tem procurado expandir seu portfólio imobiliário desde que se juntou ao clube, no verão.

Esta sugestão de Messi sobre a possibilidade de aumentar a família certamente deixou os fãs ansiosos por mais novidades sobre sua vida pessoal.