Jogador de pôquer mente sobre ter câncer terminal para arrecadar US$30 mil

O jogador amador de pôquer Rob Mercer mentiu para arrecadar milhares de dólares, alegando falsamente que tinha câncer terminal na esperança de receber doações suficientes para entrar no torneio World Series of Poker deste verão.

Mercer, da Califórnia (EUA), admitiu que criou a mentira durante uma entrevista ao Las Vegas Review-Journal na terça-feira, 19/9, mas deixou claro que não tinha planos de devolver nenhuma das doações que recebeu, estimadas em pelo menos US$30 mil.

O jogador de 37 anos iniciou uma campanha no GoFundMe em junho para realizar seu sonho de competir no WSOP, com uma taxa de inscrição de US$10 mil para o Campeonato Mundial de No-limit Hold’em em julho.

?Eu menti sobre ter câncer de cólon. Eu não tenho câncer de cólon. Usei isso para encobrir minha situação?, confessou Mercer ao jornal. ?O que fiz foi errado. Não deveria ter dito às pessoas que tinha câncer. Fiz isso apenas como uma coisa do momento quando alguém me perguntou que tipo de câncer eu tinha.?

Ele arrecadou cerca de US$12,5 mil na página de angariação de fundos e recebeu outras doações privadas, incluindo uma suíte gratuita no Bellagio. Entre os doadores estava Cody Daniels, que realmente lida com uma doença crônica.

?Bem, aprendi uma lição de US$2,5 mil?, Daniels tuitou na quarta-feira. ?Infelizmente, minha bondade foi vista como fraqueza mais uma vez. Uma vergonha. Isso é tudo que posso dizer. Espero que as pessoas do GoFundMe recuperem seu dinheiro. Triste, triste, triste?.

Mercer disse ao Review-Journal que não pretende devolver o dinheiro porque acredita que tem câncer de mama não diagnosticado e as doações foram originalmente feitas porque ele afirmou estar doente.

Outros jogadores de pôquer que ajudaram Mercer agora se sentem enganados, mesmo com suspeitas crescendo até a confissão de terça-feira. ?Ele ainda é um ser humano e você precisa se importar com todas as pessoas do planeta, independentemente do quão problemáticas possam ser?, disse o streamer de pôquer ao vivo do Hustler Casino, Nick Vertucci, ao jornal. ?Não quero que o rapaz tenha câncer. Em última análise, prefiro que ele seja apenas uma pessoa ruim.?

Mercer afirmou ter mentido sobre o câncer de cólon porque estava envergonhado de dizer aos outros que poderia ter câncer de mama. Ele foi eliminado do torneio algumas horas depois e, desde que as mentiras vieram à tona, essencialmente foi banido da comunidade de pôquer.

?Estão me retratando como algum tipo de monstro, como esse vilão vingativo que planejou isso meses antes?, disse Mercer. ?É loucura. Mas eu entendo. Eu entendo?.