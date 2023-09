Homem se revolta após esposa pedir para que ele limpe o xixi do chão

Uma mulher usou o Reddit, por meio do usuário u/porLB_69, a fim de relatar um clima tenso entre o marido e ela. De acordo com a autora do texto, seu parceiro se revoltou após receber o pedido de limpar o xixi do chão. Ao final, os internautas deram suas impressões sobre o caso.

“Era o aniversário do nosso filho e convidamos nossos vizinhos para jantar. Meu marido estava ocupado com as crianças e eu cozinhava/conversava. Por algum motivo, nosso cachorro decidiu fazer xixi no chão”, iniciou o texto na plataforma.

“Como eu estava cozinhando, perguntei ao meu marido se ele poderia limpar, pois achei que seria nojento eu limpar e depois continuar a cozinhar. Obviamente eu teria lavado as mãos, mas ainda assim não gostei da ideia. Meu marido ficou com raiva porque eu pedi a ele para fazer isso e não falou comigo o resto da noite. Eu estava errada? Devia ter limpo e continuado a cozinhar?”, finalizou a mulher, perguntando aos internautas se teria agido errado.

Comentários na web

Com a proporção levada na plataforma, diversos internautas deram suas opiniões sobre o relato.

“Não foi errada, mas que p**** é essa? Qual é a “regra” na sua casa sobre fazer xixi de cachorro? Na nossa é quem vê, limpa, MAS também não ficamos com a calcinha num monte por causa de uma tarefa de 30 segundos se um pede ajuda ao outro. Algum de vocês esteve envolvido em algo que foi difícil de evitar por 30 segundos? Eu não entendo”, criticou um usuário da rede social.

“Se você lavasse bem as mãos ou usasse luvas de borracha você ficaria bem, mas se você tivesse coisas no fogão e precisasse prestar atenção então acho que é um pedido razoável pedir ajuda. Se ele também estava envolvido em alguma coisa, posso entendê-lo dizendo “ei, também estou super ocupado”, mas estando com tanta raiva, ele lhe deu um tratamento de silêncio?”, estranhou outro deles.

“Esse é um pedido completamente razoável, a menos que ele precise estar ativamente envolvido com as crianças (algo como uma troca de fralda ou algo assim). Se ele está apenas mantendo-os entretidos, limpar a bagunça é a prioridade”, observaram.

