Homem é proibido de entrar em casa enquanto não resolver problemas com o cheiro de seu corpo

Um caso inusitado chocou os leitores do portal The Mirror, por meio de uma coluna de desabafos, um homem revelou ter sido proibido de entrar na casa da namorada por conta do forte cheiro de seu corpo, que permanece mesmo após diversos banhos por dia.

Segundo o relato, que preservou a identidade do homem, a situação ficou ainda mais complicada já que ele não sabe como lidar com o ocorrido, garantindo que não é desleixado e até mesmo chega a tomar mais de um banho por dia para evitar o cheiro forte.

Em seu relato, o homem conta que a situação foi abordada pela companheira enquanto os dois estavam marcando um novo encontro, já que o relacionamento é a distância e envolve um certo planejamento para viagens e estadia.

Com isso, a mulher decidiu informar que não permitiria a entrada do companheiro em sua casa caso ele “não tivesse se limpado adequadamente” ao chegar no local. Chocado, ele ainda rebateu dizendo ser cuidado com sua higiene, “tomando mais de 2 banhos por dia e usando sempre um desodorante adequado”.

“Todas as vezes que ficamos íntimos e que ela apontou essa questão eu tratei de tomar um banho imediatamente e não pareceu ser grande coisa. Agora que estamos planejando um próximo encontro ela continua trazendo esse fato para a discussão e não sei como lidar”.

Ele está preocupado

Incomodado e preocupado com a situação, o homem conta que a declaração da companheira o deixou paranoico com o cheiro de seu corpo, ficando sem entender o que fazer para resolver essa situação.

Segundo ele, como nenhuma outra pessoa mencionou esse fato, a companheira pode estar tentando manipular suas emoções, já que sua higiene corporal envolve mais de um banho diário.

Para o colunista, a conclusão do homem pode ser válida e sua companheira pode estar agindo de forma cruel intencionalmente. No entanto, ele deve buscar outra opinião já que as preocupações da mulher também podem ter um fundo de verdade.

Apesar de ser uma situação difícil, ele também deve repensar seu relacionamento já que toda a situação realmente mexeu com sua confiança.