Desabafo online furioso no ar de passageiro de companhia viraliza

Um passageiro causou sensação ao expressar sua frustração com a companhia aérea durante o voo, em um episódio que se tornou viral nas redes sociais.

Quando estamos voando de um lugar para outro, é normal enfrentar algumas situações irritantes, como falta de espaço para as pernas e comida de má qualidade. No entanto, geralmente mantemos essas frustrações para nós mesmos. Mas um homem, aparentemente, estava tão enfurecido com sua experiência que decidiu usar a pesquisa a bordo para deixar um feedback nada amigável.

Um outro passageiro notou a mensagem surpreendente na tela à sua frente e a filmou. O vídeo foi postado no Instagram e na conta TikTok, rapidamente se tornando viral, pois os usuários de redes sociais acharam a indignação do homem absolutamente hilária.

No vídeo, um homem de boné azul e camiseta pode ser visto digitando lentamente sua avaliação do voo na tela da TV à sua frente. O passageiro atento, alguns assentos atrás, documentou seus comentários, que não foram nada amigáveis.

O homem descontente escreveu: ?Vocês serviram vegetais congelados sólidos e interromperam meu filme duas vezes para me pedir para fazer uma pesquisa?. Ao fundo, a pessoa que estava filmando podia ser ouvida rindo baixinho da resposta irritada do homem.

Nos comentários, as pessoas acharam sua avaliação engraçada e muitos o apoiaram, afirmando que a pesquisa era irritante. Uma pessoa chamou sua resposta de ?feedback de qualidade?, enquanto outra disse que uma ?pesquisa contundente de companhia aérea durante o voo é um estado de espírito?.

Outros observaram que o pobre viajante só estava ?tentando assistir a seu filme?, enquanto outro acrescentou: ?Eu sempre dou uma estrela para pesquisas que me interrompem apenas por serem pesquisas intrusivas.?

No Instagram, ainda mais pessoas comentaram o vídeo. Um homem chamado Jacob disse: ?Se me pedirem duas vezes para fazer uma pesquisa e eu tiver uma experiência ruim, vocês vão receber esse feedback.? Matt Carl brincou: ?Você sabe o que não estava congelado? Aquelas verduras que estavam congeladas sólidas.? Enquanto outro escreveu: ?Quero dizer, eu não o culpo. Provavelmente ele não diria nada, mas se você continuar incentivando-o a fazer uma pesquisa, então uma pesquisa você receberá!?

Um brincalhão que apreciou a resposta do homem observou: ?Todo mundo precisa de um amigo tão teimoso assim … apenas para fins de compensação.? Enquanto outro acrescentou: ?O feedback foi 'assado', mas seus vegetais, não. Vou sair agora - mas também apoio o homem.?

Esse episódio peculiar demonstra como as pequenas coisas durante um voo podem deixar os passageiros à beira da loucura, e como o humor nas redes sociais pode transformar uma experiência frustrante em uma história viral.