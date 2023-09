Criança de sete anos sai para brincar e volta com uma tatuagem permanente

Uma mãe ficou desolada ao descobrir que sua filha, de sete anos de idade, recebeu uma tatuagem permanente enquanto passava alguns dias na casa de seus avós paternos. Segundo ela, a menina chegou a telefonar para pedir permissão para fazer a tatuagem.

Conforme o relato, publicado pela mãe por meio de um vídeo no TikTok e compartilhado pelo The Mirror, a criança estava passando alguns dias na casa dos avós quando telefonou para a mãe perguntando se podia fazer uma tatuagem.

Espantada com o pedido, a mãe disse a filha que ela não poderia fazer uma tatuagem e desligou o telefone, achando que a situação estava resolvida. No entanto, quando a menina voltou para casa ela descobriu um “coração” tatuado permanentemente na perna de sua filha.

“Quem em sã consciência tatua uma criança de sete anos? Cuidado com quem você deixa seus filhos andarem por aí! Acabei de descobrir que a irmã do meu marido tatuou minha filha! A tia, de 28 anos, tatuou a sobrinha de sete”, desabafou a mãe no TikTok.

Ela ficou inconformada!

Irritada, a mãe conta que chegou a conversar com a filha para entender como tudo aconteceu, o que a deixou ainda mais incomodada com a situação.

“Perguntei a ela de quem foi a ideia da tatuagem e ela explicou que foi das tias. Quando elas ofereceram minha filha disse que precisaria falar comigo, mas mesmo depois de falar para as tias que ‘a mamãe disse que não’, ela fio tatuada”.

Segundo a mulher, além de tudo as tias utilizaram a mesma agulha para tatuar seus filhos sem qualquer tipo de precaução.

Ela ainda revelou que a menina não tinha permissão para ir na casa da tia e que deveria permanecer sob os cuidados da avó, que afirmou que a tatuagem “não era real”, o que claramente se mostrou ser uma mentira.

“Já liguei para o serviço de proteção à criança, fui ao médico, acionei a polícia, mas ainda assim disseram que não têm como localizá-la porque ela não tem um endereço fixo”, revelou a mãe.

Entre os comentaristas, diversas pessoas se mostraram horrorizadas com a situação: “Abra uma ocorrência na polícia”, comentou um seguidor ao que outro orientou: “Leve sua filha ao médico para avaliar a situação e prevenir danos”.