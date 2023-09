Candidíase de repetição: jovem viraliza ao compartilhar sua experiência

Moradora do interior de Minas Gerais, Raynara viralizou falando de forma descontraída sobre seu problema de saúde íntima. Conforme publicado pelo Metrópoles, ela está com candidíase há 8 meses e o vídeo em ela fala sobre a condição atingiu 1,2 milhão de visualizações em apenas uma semana.

A produtora de conteúdo já se consultou com três ginecologistas e nenhum dos tratamentos recomendados resolveu. “Teve um que piorou, parecia que eu estava passando soda caustica lá”, relata a moça.

Raynara contou que a situação começou em novembro de 2022. “Usei os remédios tradicionais, que até aliviaram nos primeiros dias, mas depois a candidíase voltou com tudo. Cheguei a ficar um tempo sem ir à academia devido à coceira”, afirma a jovem.

Um dos especialistas disse que a causa poderia estar relacionada à alimentação e ela tratou de mudar a dieta. É conhecido que ingerir açúcar, bebidas alcoólicas e farinha branca pioram os sintomas. “A dieta da nutricionista melhorou bastante, mas não totalmente”, conta Raynara.

“Tentei ficar sem ter relações sexuais, mas também não funcionou. Os profissionais suspeitaram do meu dispositivo intrauterino (DIU), do lubrificante da camisinha, do meu transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Também suspeitaram que fosse uma vaginite, mas o exame papanicolau identificou a bactéria cândida”, diz a criadora de conteúdo.

O que é candidíase de repetição?

A candidíase é uma infecção fúngica que pode afetar várias partes do corpo, mas é mais comum na área genital, onde é chamada de candidíase vulvovaginal quando ocorre em mulheres. Ela é considerada de repetição quando uma pessoa tem vários episódios em um período de um ano, devido ao sistema imunológico enfraquecido ou quando o tratamento não foi realizado corretamente.

É necessário entender o que está prejudicando o PH vaginal, pois pode estar relacionado há muitas razões, desde estresse até alimentação. Além disso, os sintomas afetam muito a qualidade de vida da paciente.

Se você estiver sofrendo de candidíase de repetição, é importante consultar um profissional de saúde para obter orientação específica sobre o seu caso.

