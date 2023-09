Courage é um cão resgatado pelo instituto Cape of Good Hope, em Cape Town, na África do Sul. A forma como o cãozinho foi encontrado antes de receber o socorro, era de partir o coração: o pet teria sido enterrado vivo em uma praia, de acordo com um artigo do portal The Dodo.

Assim que a SPCA do Cape of Good Hope recebeu a ligação pela primeira vez, informando sobre o status do cão, os socorristas não estavam certos sobre a possibilidade de salvá-lo a tempo. No entanto, Courage resistiu o máximo que pôde, sendo o suficiente para conseguir sobreviver.

Cachorro enterrado vivo passa por incrível transformação (Reprodução/Cape of Good Hope SPCA)

“Quando finalmente o alcancei, ele estava enrolado como uma bola e não se mexeu – pensei que era tarde demais”, disse Lee Prins, inspetor da SPCA do Cabo da Boa Esperança, em um comunicado à imprensa.

Já em segurança, Courage iniciou seus processos de cuidado e checagem, a fim de prosperar em sua recuperação. Não é atoa que o animal recebeu este nome pelos socorristas, haja vista sua bravura em ter enfrentado tamanho desafio para conseguir sobreviver.

Leia mais um relato sobre animais:

Processo de recuperação

Courage enfrentou diversos problemas nos últimos meses, incluindo os de pele, emagrecimento, artrite e um tumor. Depois de passar por diversos tipos de tratamentos diferentes, aceitou os cuidados a fim de melhorar.

Cachorro enterrado vivo passa por incrível transformação (Reprodução/Cape of Good Hope SPCA)

Até que melhorasse, o animal passou por diversas questões complicadas em sua saúde, além do abandono. No entanto, hoje leva uma vida completamente diferente.

Integralmente recuperado, o cãozinho espera por um lar definitivo, onde possa ser amado por uma família na medida em que merece. Depois de tanto perrengue, o amor será o remédio ideal para manter o bom estado de Courage.

Cachorro enterrado vivo passa por incrível transformação (Reprodução/Cape of Good Hope SPCA)

Após enfrentar uma série de problemas na saúde, abandono e a crueldade de ser enterrado vivo, cruzar o caminho das pessoas certas no futuro será o mínimo alcançado pelo pet.