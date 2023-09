Avô de 90 anos se tornará um dos mais velhos a pedalar por toda a Grã-Bretanha

Peter Langford está a apenas 64 quilômetros de completar uma viagem histórica de Lands End a John O’Groats.

O aposentado de Suffolk decidiu realizar a ousada façanha ao completar 90 anos para arrecadar dinheiro para pessoas menos afortunadas que ele.

Apesar de sofrer de artrite grave – que o deixou dependente da necessidade de uma bengala – ele pedalou mais de 1.600 quilômetros para arrecadar fundos em homenagem a duas instituições de caridade para moradores de rua, o Exército de Salvação e a Access Community Trust.

Peter Langford: ‘Rezo pelos sem-abrigo todos os dias’

Em declarações ao The Press and Journal, o antigo Vigário disse que as lutas das pessoas nas ruas nunca estiveram longe da sua mente.

Ele disse: “Sempre me preocupei com os sem-teto e procuro não ignorá-los. As pessoas acabam sem teto por vários motivos e, para algumas delas, pode-se dizer que a culpa é delas, mas para muitas delas, coisas acontecem.

“Você e eu não podemos fazer muito para ajudá-los, exceto sermos amigáveis, o que significa muito para eles, eu sei, mas o Exército de Salvação e o Access Community Trust podem.

“Essas agências que estou apoiando fazem um trabalho maravilhoso.

“Acho que é uma ótima causa, por isso, desta vez, pensei que, se vou aceitar este desafio, porque não angariar dinheiro para os sem-abrigo.”

Langford partiu de Lizard Point – o ponto mais ao sul da Grã-Bretanha continental – em 22 de agosto, com foco na costa norte da Escócia.

Além de pedalar por toda a Grã-Bretanha, o ávido ciclista decidiu visitar os pontos sul e norte do país para alterar a rota tradicional.

Até o momento, ele arrecadou mais de £ 58.000, mas espera aumentar as apostas arrecadando mais £ 50.000 na etapa final.

Uma página Just Giving foi criada por sua família, com mais de £ 29.300 já doados para sua causa.

‘Ele é um exemplo incrível de como viver e envelhecer’

Langford diz que o maior desafio a superar foi o terreno íngreme, mas isso não diminuiu o seu ânimo.

Ele acrescentou: “O destaque tem sido o apoio da minha família. Nos primeiros 10 dias, meu filho mais novo, Paul, veio comigo, então nos divertimos muito juntos. Então meu filho mais velho, Tim, pedalou comigo por três ou quatro dias e isso foi adorável. Agora minha filha, Maggi, está aqui e tem apoiado os netos.”

Sua neta Sasha Langford falou com orgulho de suas conquistas e de seu desejo de retribuir aos outros.

Ela disse: “Eu não poderia estar mais orgulhosa do meu avô Peter. Vê-lo andando com os joelhos e a bengala artríticos é doloroso de assistir. Uma pessoa menos determinada provavelmente pensaria que seu tempo de mobilidade acabou e ficaria em casa.

“Eu simplesmente não consigo acreditar no que ele conseguiu em sua bicicleta – algo que eu ficaria intimidado em assumir como um saudável homem de 32 anos. É tão inspirador ver até onde a força de vontade e o trabalho duro podem levar você – em qualquer idade.

“Ele também tem um grande coração pelos outros – especialmente pelos menos afortunados. Uma grande motivação para ele é arrecadar o máximo de dinheiro possível para ajudar os sem-teto.

“Em todas as grandes decisões de sua vida, ele colocou os outros antes de si. Estou tão orgulhoso disso quanto da conquista física. Ele é um exemplo incrível de como viver e envelhecer.”

