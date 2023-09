Aventura no banheiro: mulher é salva ao tentar recuperar seu Apple Watch

Uma mulher foi resgatada depois de ficar presa em um banheiro público no Dixon Lake, em Bagley Township, Michigan (EUA), na terça-feira, 19/9, ao tentar recuperar seu Apple Watch, de acordo com o Departamento de Polícia do Estado de Michigan.

Em um comunicado à imprensa na quarta-feira, a polícia informou que agentes de conservação do Departamento de Recursos Naturais de Michigan (DNR), policiais do Posto de Polícia Gaylord do Estado de Michigan (MSP) e Serviços Médicos de Emergência do Condado de Otsego responderam à cena após a mulher pedir ajuda aos socorristas locais.

Otsego County: First Responders rescue woman trapped inside outhouse toilet at Dixon Lake. https://t.co/ua3CTr8k8X pic.twitter.com/t2DNeWO1Hi — MSP Seventh District (@mspnorthernmi) September 20, 2023

Conforme o comunicado, os socorristas ouviram a mulher gritando do banheiro. Ela deixou cair seu Apple Watch no vaso sanitário e, na tentativa de recuperá-lo, abaixou-se no vaso, disse a polícia. Uma vez dentro do vaso, ela ficou presa e precisou de ajuda para sair.

Os socorristas removeram o vaso sanitário e fizeram uma alça ?para içar a mulher em segurança?, diz o comunicado.

O porta-voz da MSP, Derrick Carroll, disse ao Detroit Free Press que a mulher não identificada recuperou seu relógio antes de ser resgatada. A mulher, que não sofreu ferimentos, agradeceu aos socorristas, informou Carroll.

O comunicado da polícia concluiu com um aviso: ?Se você perder um objeto em um vaso sanitário ao ar livre, não tente entrar na área de contenção. Podem ocorrer lesões graves.?

No ano passado, uma mulher no estado de Washington também foi resgatada de um banheiro público. O incidente de abril de 2022 ocorreu quando uma mulher na casa dos 40 anos caiu de cabeça no vaso sanitário público na Floresta Nacional Olympic, na tentativa de recuperar seu celular perdido.

Após o incidente, o Departamento de Bombeiros de Brinnon postou no Facebook que a mulher tentou desmontar o vaso sanitário por conta própria. Uma vez que o vaso sanitário foi desmontado e exposto, ela tentou abaixar-se na abertura com coleiras de cachorro. As coleiras não a ajudaram a escapar do vaso sanitário, disse o Chefe de Bombeiros de Brinnon, Tim Manly, no comunicado.

April 19, 3:00 pm Brinnon Fire Department and Quilcene Fire Rescue responded to the top of Mt. Walker near the north... Posted by Brinnon Fire Department on Tuesday, April 19, 2022

?Depois de 15 a 20 minutos tentando sair, ela usou o telefone para ligar para o 911?, acrescentou Manly.

Membros do Departamento de Bombeiros de Brinnon Rescue 41 e do Quilcene F&R Aid 21 responderam ao incidente. Manly explicou que as equipes trabalharam juntas para criar uma plataforma improvisada de sustentação para que a mulher pudesse sair, puxando-se primeiro para a plataforma e depois levantando-a para sair.

Depois que a mulher foi resgatada e não sofreu ferimentos, Manly e os socorristas a aconselharam a procurar atendimento médico devido à exposição a resíduos humanos.