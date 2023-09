Vídeo: raio atinge pessoas que passeavam na praia antes de tempestade

Muitas pessoas não levam a sério as advertências de evitar áreas abertas antes e durante tempestades elétricas, principalmente regiões de praia, mas um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrou um caso fatal que aconteceu no México na última sexta-feira.

Pelas imagens, é possível ver que uma grande tempestade estava se formando, com enormes nuvens escuras no horizonte cortadas por relâmpagos na praia de Maruata, no estado de Michoacán, e alguns freqüentadores já se preparando para irem embora, caminhando pela areia.

É um característico cenário de final de tarde, e embora o céu começasse a ficar escuro, as pessoas pareciam não ter pressa de saírem do local, algumas ainda caminhavam na beirada da água e aproveitavam os últimos momentos do dia.

Mas repentinamente, um turista que filmava a praia capturou o momento em que o raio cai na faixa de areia e corre alguns metros, atingindo duas pessoas, uma mulher e um homem que corria pelo local para se abrigar, de acordo com informações das autoridades mexicanas.

A mulher de 33 anos morreu na hora e o homem ainda foi socorrido com queimaduras graves por todo o corpo e levado a um hospital da região, mas morreu logo após dar entrada. Uma terceira pessoa foi socorrida com queimaduras leves, mas recebeu alta após ser atendida.

As imagens são fortes. Veja o vídeo do raio atingindo os banhistas:

SEP/2023., Imágenes impactantes de como un rayo impacta! En la playa #Maruata, lamentablemente fallecen 2 personas!⚠️😱👇 Posted by Angel Rock-lover Pakito on Monday, September 18, 2023

De acordo com o prefeito da cidade de Áquila, onde ocorreram as mortes, a primeira vítima era uma turista que aproveitava o dia na praia e a segunda era um vendedor de redes, morador da região.

As chances de uma pessoa ser atingida por um raio é de uma em 1 milhão. A corrente do raio causa sérias queimaduras e danos ao coração, pulmões, sistema nervoso central e outras partes do corpo.