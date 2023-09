Vídeo que mostra atitude de PM para resgatar cachorro esquecido em carro gera reações na Web

No último domingo (17), uma situação foi gravada em Toledo, interior do Paraná, e logo se tornou viral na Internet.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostravam a atitude que um soldado da Polícia Militar (PM) decidiu tomar ao se deparar com um cachorro esquecido dentro de um carro estacionado em uma rua.

O animal da raça Lulu da Pomerânia Albina Anã foi resgatado quando a autoridade começou a quebrar um dos vidros do automóvel para ter acesso ao animal.

De acordo com testemunhas no local, os responsáveis pelo cão e carro foram tentados localizar várias vezes e por diversas pessoas, mas não houve sucesso. Estima-se que o animal esteve preso no porta-malas por no mínimo 80 minutos.

Como o animal se encontrava em risco, a polícia foi acionada para intervir na situação. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi chegou para prestar auxílio e após ser resgatado, o cão foi avaliado e não apresentou ferimentos ou problemas de saúde.

A dona do cachorro chegou e a polícia a impediu de ter contato com o animal e todos foram encaminhados a delegacia.

Em um momento ela chega a dizer que a cachorrinha é como “sua filha” e um dos presentes questiona como ela deixa a filha “trancada no porta-malas do veículo”.

Confira o momento a seguir:

o dialogo é o melhor eu ri com todo respeito

- é minha filha

- e deixou a filha trancada no porta malas do veículo — Paladina (@palaadina) September 20, 2023

A página @itimaliasof dedicada a publicar vídeos de animais, se manifestou: “Deixar um cachorro dentro de um carro quente é perigoso e cruel. O calor pode se tornar letal em minutos, causando sofrimento e até a morte do animal. Proteja seu companheiro peludo, evitando essa prática nociva. Se precisar sair, deixe o cão em casa, em um ambiente seguro e fresco”, aconselhou.

