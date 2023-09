Vídeo: Motoqueiros em alta velocidade atropelam menina de 2 anos

Motociclistas atropelam criança em Pelham Bay Park, deixando-a ferida, enquanto suspeitos ousados permanecem foragidos

Um grupo de motociclistas em alta velocidade atropelou uma menina de 2 anos, deixando-a com ferimentos na perna, e fugiram para o parque do Bronx no final do mês passado, segundo a polícia. A notícia e o vídeo só foram divulgados nesta semana.

Um grupo de indivíduos pilotando motocicletas em alta velocidade causou um grave acidente no Parque Pelham Bay, em Nova York, ao atingir uma criança de apenas 2 anos. O incidente chocante resultou em ferimentos na perna da menina, que estava acompanhada de sua família. A polícia divulgou detalhes sobre o ocorrido, incluindo imagens dos suspeitos audaciosos.

A colisão ocorreu por volta das 17h do dia 26 de agosto, quando os imprudentes em suas motos colidiram com a criança, que estava com sua família no parque.

A pequena garota foi prontamente levada ao Centro Médico Jacobi em estado estável, mas com cortes, hematomas e dores na perna direita, de acordo com as autoridades.

NYPICHPDPICT000039772396

Os suspeitos audaciosos continuam foragidos, e a polícia está em busca de pistas para sua captura. Dois dos suspeitos, aparentemente jovens, fugiram de moto, enquanto um terceiro correu a pé, mas posteriormente, pegou uma bicicleta, conforme testemunhas e evidências em vídeo.

Este incidente serve como um lembrete perturbador aos imprudentes de veículos e das ações criminosas. A polícia pede que qualquer pessoa com informações relevantes entre em contato para ajudar na investigação em curso e na identificação dos suspeitos.