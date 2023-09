Vídeo mostra policiais convencendo garoto acusado de matar mãe a não se suicidar

Um vídeo angustiante registrou o momento em que policiais da Flórida (EUA) conseguiram convencer um garoto de 14 anos, acusado de matar sua mãe e ferir o namorado dela, a não se suicidar com uma arma.

O Escritório do Xerife do Condado de Hillsborough relatou que o irmão de Adeem Berry recordou uma discussão entre as duas vítimas em sua casa em Riverview no sábado, antes de ouvir vários disparos de arma de fogo.

Com medo de estar também na lista de alvos de seu irmão, o irmão fugiu da casa para escapar da violência.

Após deixar sua mãe ferida na garagem, Berry correu pela vizinhança com uma arma de fogo, procurando pelo namorado ferido, que havia se refugiado na casa de um vizinho.

Os policiais que chegaram ao local avistaram Berry, que segurava a arma na cabeça e ameaçava se matar repetidamente. ?Eu não quero te machucar, mano?, um policial pode ser ouvido dizendo ao adolescente agitado. ?Eu não quero atirar em você. Solte a arma. Você não quer acabar assim. Você não quer acabar assim, irmão. Eu prometo.?

Berry continuou apontando a arma para a cabeça, fazendo com que os policiais insistissem para que ele não disparasse um tiro fatal. ?O que aconteceu hoje pode ser resolvido?, disse o policial a Berry. ?Não puxe o gatilho.? A polícia relatou que Berry chegou a largar a arma em certo momento, mas depois tentou recuperá-la.

Os policiais então dispararam um ?projétil não-letal? em Berry, atingindo sua mão.

As negociações continuaram, com os policiais pedindo a Berry que se aproximasse deles sem a arma. ?Minha arma está fora apenas porque eu não sei o que você vai fazer?, disse um policial a Berry. ?Quando você chegar aqui, minha arma vai para o coldre. Eu prometo a você.?

Finalmente, após vários minutos, Berry caminhou lentamente em direção aos policiais, deitou-se no chão e se entregou.

?Os policiais que negociaram com esse suspeito por mais de 16 minutos estavam calmos, coletados e, no final das contas, conseguiram convencê-lo a abaixar sua arma?, disse o xerife Chad Chronister. ?Eles usaram sua notável intuição e expertise para determinar que esse suspeito não estava procurando prejudicá-los, mas estava contemplando o suicídio.?

Com Berry algemado, um policial pede a ele que olhe nos olhos. ?Não tenho ideia do que acabou de acontecer ali dentro?, diz ele, referindo-se aos tiros. ?Vamos descobrir. Mas qualquer que seja a escolha que você fez, foi a melhor escolha que você fez hoje. Obrigado.?

Chronister não divulgou detalhes sobre o que levou ao tiroteio. ?Esta cena é um pesadelo e uma tragédia absoluta?, disse ele. ?A vida desta família mudou para sempre. A vida de uma vítima foi tirada e, devido às ações dele, a vida do suspeito, como ele a conhece, acabou. Ele nunca verá o exterior de uma instituição de detenção por seus crimes.?

Berry enfrenta acusações de assassinato e tentativa de assassinato.