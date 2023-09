Turista cai 90 metros até a morte após cruzar escada em montanha popular no Instagram

Um turista britânico de 42 anos caiu tragicamente 90 metros até a morte na Áustria, após escorregar de uma escada na Montanha Dachstein, um local popular para turistas em busca daquela foto perfeita para o Instagram.

A vítima desconhecida estava sozinha na famosa escada de 130 pés quando encontrou problemas e caiu no vale abaixo, de acordo com o Mirror.

A escada é promovida como a ?nova atração principal na Zwieselalm para entusiastas da escalada? pelo site turístico da região de Dachstein, que destaca a subida em quatro etapas, com a escada esperando como o ?último suspiro de adrenalina?.

Investigadores classificaram a queda do homem como um acidente e descartaram qualquer negligência de terceiros, informou o veículo.

A escalada é classificada como moderada/difícil e ‘não é ideal para iniciantes’, alertam os especialistas. A escada liga a parte inferior da montanha Donnerkogel à parte ‘maior’ da montanha, que inclui o pico de 6.740 pés. Dois helicópteros e vários agentes de dois departamentos de polícia próximos recuperaram o corpo do homem da ravina.

pexels-Dachstein1 Montanha de Dachstein. Crédito: Pexels

Milhares de aventureiros compartilharam suas experiências na aterrorizante atração turística no Instagram, com alguns usando o apelido ‘a escadaria para o céu’. Várias cidades austríacas têm se cansado de turistas invadindo suas localidades em busca de conteúdo para redes sociais, e algumas até imploram para serem deixadas em paz.

Em maio, a pequena aldeia de Hallstatt fechou sua famosa vista para o lago após turistas começarem a dominar a cidade para conferir o que se acredita ser a inspiração para várias cenas no filme da Disney ‘Frozen’.

O prefeito Alexander Scheutz disse que sua cidade, com 750 residentes permanentes, recebia mais de 7.000 visitantes diariamente que estavam lá para ver as vistas que inspiraram ?Arendelle? no filme de 2013.

No início deste mês, um homem de 55 anos da Virgínia morreu enquanto tentava completar a árdua caminhada Rim-to-Rim de 24 milhas no Grand Canyon.

Os socorristas receberam um chamado por volta das 14h de sábado, 9 de setembro, sobre um homem em perigo perto de um acampamento na Trilha North Kaibab, onde Ranjith Varma desmaiou e precisou ser resgatado de helicóptero do canyon, mas os esforços dos guardas do parque para salvar sua vida foram malsucedidos.