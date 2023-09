Recusa de passageiro em acariciar cão em voo gera conflito a bordo

Em um voo recente, um passageiro se tornou o centro de uma polêmica ao recusar um pedido inusitado: acariciar um ?cachorro de serviço? (aqueles usados para guia de deficiente visual ou outra utilidade) que estava solto entre as poltronas dos passageiros. O incidente ocorreu em um voo não divulgado, e o relato do passageiro revoltado ganhou destaque no popular fórum do Reddit, conhecido como ?Am I The –shole.?

O homem de 35 anos, que preferiu não se identificar, compartilhou sua experiência desconfortável a 9,4 mil km de altitude. Ele explicou: ?Eu não gosto de cachorros. Eu detesto essa tendência de voar com seu cachorro. Não entendo por que você não pode deixá-lo em casa.?

O episódio aconteceu pouco depois da decolagem, quando um cachorro de cerca de 9 quilos começou a percorrer o corredor da aeronave livremente. Pessoas ao longo do corredor começaram a acariciá-lo, e ele interagiu de forma positiva com os passageiros.

Preocupado com a presença do cachorro, o passageiro procurou uma comissária de bordo para esclarecimentos. A resposta da comissária o surpreendeu, pois ela afirmou que se tratava de um ?cachorro de serviço? e que não havia nada a ser feito a respeito.

Frustrado e desconfortável, o passageiro finalmente conseguiu que o dono do cachorro o controlasse. No entanto, ele foi alvo de críticas e comentários desagradáveis por parte da proprietária durante todo o voo.

A história rapidamente se tornou viral, com muitas pessoas expressando apoio ao passageiro que se recusou a acariciar o cachorro. Muitos argumentaram que o animal não parecia ser um ?cachorro de serviço? legítimo, já que não estava sob controle adequado e não havia indicações claras de que era um ?cachorro de serviço?.

Segundo as diretrizes da Pets That Travel, cães que não são relacionados a serviços devem permanecer em recipientes apropriados em aeroportos e a bordo de aeronaves. Em outras palavras, não devem transformar aviões em parques para cachorros a 9,4 mil km de altitude.

As regras do Departamento de Transporte dos EUA também estipulam que os ?animais de serviço? devem se comportar adequadamente durante o voo e não podem obstruir áreas importantes para a segurança.

Essa controvérsia destaca a importância de distinguir adequadamente entre cães de serviço e animais de estimação, uma distinção que se tornou mais rigorosa recentemente para evitar abusos e garantir a segurança e o conforto de todos os passageiros aéreos.