Presença de cachorro em parque causa confusão e termina em uma grande discussão

Uma mulher de 33 anos foi duramente criticada após se envolver em uma grande confusão por conta da presença de seu cachorro em um parquinho para crianças. Para ela, o animal “tem direito de se divertir” e aproveitar os brinquedos do parque.

Em um post de desabafo feito por ela no Reddit, a tutora conta como acabou se envolvendo em uma discussão enquanto levava sua Golden Retriever, Trixxy, para brincar em um parquinho.

Segundo ela, o local é público e fica localizado em um parque que é frequentado por diversas pessoas.

“Minha cachorrinha gosta de ir ao parque, mas como tenho uma agenda de trabalho apertada eu raramente consigo ir nos horários habituais. Geralmente vamos logo cedo pela manhã, ou tarde da noite, então são horários em que o local não está repleto de crianças”.

“Eu também evito os horários mais movimentados porque não gosto que as crianças fiquem se aproximando de Trixxy. Enquanto ela aproveita os brinquedos, eu cuido para pegar sua sujeira e evitar que ela se distancie de mim”.

Uma mãe não compartilhou da mesma opinião

Seguindo com seu relato, a tutora explica que ao chegar no parquinho com sua cachorra, ela se deparou com outras duas famílias com crianças utilizando o espaço. Em pouco tempo Trixxy começou a correr ao redor dos brinquedos e a brincar na areia, mas sua presença pareceu incomodar uma das mães.

“Ela se aproximou e disse que eu não posso levar minha cachorra ao parquinho porque ele é para crianças e cachorros são proibidos. Eu expliquei que não existe nenhuma sinalização proibindo a presença de cachorros no local, bem como leis municipais que me impedem de ir com ela ao playground”.

“Dito isso, falei a ela que minha cachorra também tem permissão para se divertir e deixei ela continuar correndo pelo local. A mulher ficou irritada e começou a me ofender e a gritar dizendo que parquinhos são exclusivos para crianças”.

“Fiquei cansada disso e disse a ela que ela deveria parar de causar ou voltar para a casa já que eu não ia sair dali. Quando ela viu que eu falei sério, pegou as crianças e foi embora”, finaliza a jovem.

No entanto, a reação das pessoas foi bem diferente da esperada pela jovem, já que os comentaristas ficaram ao lado da mãe.

“Eu amo meu cachorro como se fosse meu filho, mas parquinhos são para crianças e espaços para cães são para cães. Você não tem como saber se as crianças que estão ali tem medo de cachorros ou se são alérgicas. Elas têm o direito de brincar sem se preocupar com uma ‘mãe de pet’ mimada”, comentou uma pessoa.

“É um parquinho e não um espaço para cães! Cães não são permitidos em parquinhos e brinquedos de crianças”, finalizou outra.