Pombos invadem residência e causam prejuízo de mais de R$ 90 mil; ‘Uma das portas ficou aberta’

Qual seria sua reação caso se inteirasse que um grupo de pombos não apenas entrou em seu imóvel como o deixou com um prejuízo equivalente a cerca de R$ 90 mil? Se este questionamento te deixou intrigado, queremos convidá-lo a conferir os detalhes deste caso que repercutiu na web. As informações são compartilhadas pelo portal Meganoticias (nome espanhol).

De acordo com detalhes compartilhados, o proprietário alugava o espaço em questão, no entanto, resolveu pedir o imóvel de volta aos inquilinos, dando um prazo de 4 semanas para que fosse desocupado.

A invasão dos pombos à casa

Após o prazo estipulado, o homem, cuja identidade não foi revelada, visitou a residência para ver em quais condições havia sido deixada pelos arrendatários, mas ao chegar ao local teve uma dura e insalubre surpresa: a porta que dá acesso à varanda ficou aberta e dezenas de pombos haviam invadido o local deixando-o tomado por penas e fezes.

Sem uma solução direta, o dono de imóvel precisou contratar os serviços de uma empresa de dedetização, o que resultou em uma conta “salgada” estimada em 15 mil libras, equivalente a mais de R$ 90 mil (câmbio de 20 de setembro de 2023).

Pombos invadem residência e causam prejuízo de mais de R$ 90 mil Reprodução - Daily Mail

Em entrevista, Paul Cooper, um dos responsáveis pela empresa London Network for Pest Solutions, disse que “o proprietário deu uma olhada em seu interior e nos ligou imediatamente. Os pombos haviam ‘redecorado’ deixando a casa uma bagunça completa”.

Por sua vez, para resolver o problema com os pombos, o funcionário da empresa em questão afirmou que precisou usar um traje de proteção e máscara dupla, devido ao risco de infecção. Agora, o dono do imóvel precisará aguardar o fim do processo total de limpeza do espaço e seus itens impactados.

