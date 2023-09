Overdose de fentanil: bebê de 1 ano morre em apartamento usado como creche de Nova York

Cinquenta vezes mais viciante do que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina, o fentanil é um dos responsáveis por um dos maiores surtos de dependência química já vistos nos Estados Unidos em anos e o número de mortes de drogados só aumenta, segundo autoridades norte-americanas,

A última vítima notificada é de uma bebê de apenas 1 ano, que morreu de overdose em uma creche de Nova York na última sexta-feira.

De acordo com a polícia, uma mulher recebia em seu apartamento crianças de 8 meses a 12 anos em um tipo de creche improvisada. Um dos quartos do imóvel era alugado para um homem, chamado Carlisto Acevedo Brito.

Nicholas Domicini passou mal e foi encontrada fentanil em seu sangue. A investigação da polícia chegou até a ‘creche’, onde foram encontradas drogas nos tapetes de cochilo das crianças. Agentes da polícia encontraram cerca de 1 quilo de fentanil armazenados em cima dos tapetes de cochilo. Uma prensa pra drogas também foi encontrada no apartamento, escondido no quarto do locatário.

A polícia acredita que o bebê teve contato com a droga quando foi dormir no tapete. Outras três crianças, todas entre 8 meses e 2 anos, tiveram que ser internadas às pressas após também serem expostas à droga.

Grei Mendez, dona do imóvel, e Brito, o locatário foram presos e terão que responder por conspiração e assassinato.

Segundo o advogado de defesa de Grei, ela entrou em pânico ao encontrar as crianças doentes e não gastou mais de 10 segundos para falar com o marido antes de ligar para a polícia.