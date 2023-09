Mulher termina namoro e decide expor os motivos que levaram à sua decisão

Uma mulher arrancou elogios ao publicar na internet os motivos que a levaram a terminar um relacionamento. Segundo ela, o companheiro estava ciente de seus desejos e com apenas uma frase foi capaz de fazê-la tomar sua decisão.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu revelar o ocorrido por meio de uma postagem no Reddit, onde contou com o apoio de outras pessoas que leram seu relato e ficaram sensibilizadas com sua situação.

Sem se identificar, ela conta que desde o início de seu relacionamento com o ex-namorado deixou claro que não tinha qualquer intenção de ter filhos, já que acabou sendo responsável por criar seus cinco irmãos mais novos desde que teve idade o bastante para trocar as fraldas e preparar as mamadeiras deles.

“Ele ficou bem com a minha decisão e não me questionou sobre ter mais filhos. Eu só conheci os dois filhos dele, que moravam com a mãe, há alguns meses atras. Tudo ia bem no nosso relacionamento até que a mãe dos filhos dele faleceu e as crianças foram morar com ele. Elas ficaram arrasadas”.

“Nós não morávamos juntos, mas ele me pediu para ajudá-lo nessa fase de transição e eu não consegui recusar. Com o tempo, comecei a odiar ter que reviver meu passado. Odiava as crianças pegajosas comigo, as responsabilidades e tudo o mais. Minha saúde mental começou a piorar dia após dia”, explica.

Ela decidiu terminar

No entanto, o grande problema foi a reação do homem diante de uma situação inusitada envolvendo sua filha.

“A menina mais nova ficou doente e queria que eu cuidasse dela da mesma forma que sua mãe fazia. Eu não a abracei e não cuidei da mesma forma. Sei que ela está de luto, mas eu já estava estressada com todo o meu trabalho. Quando disse para meu namorado assumir a situação, ele disse que as crianças precisavam de mim porque eu sou uma mãe”.

“Eu perdi a paciência. Não quero assumir as responsabilidades de mãe novamente! Eu disse a ele que não posso fazer isso e ele me falou para parar de agir como criança e superar. Eu entenderia se ele se comprometesse o tempo todo em cuidar dos filhos, mas não era assim. Eu saí de casa ontem para não voltar mais”, revela.

Após lerem o relato da mulher, diversas pessoas elogiaram sua postura e força.

“Por mais doloroso que isso seja, ser mãe dos filhos dele não era parte dos seus planos e ele sabia desde o início. Mais cedo ou mais tarde as crianças iriam perceber isso e as coisas ficariam piores”, comentou uma pessoa.

“Você não deve ser obrigada a ser mãe involuntariamente por uma segunda vez. Parece que ele pretendia jogar as responsabilidades para você ao invés de assumir”, finalizou outra.