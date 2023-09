Mulher mente ser síndica para aplicar golpe milionário no DF

Uma mulher é suspeita de participar de um golpe milionário contra a administração de um prédio no Sudoeste, conforme divulgado pelo site Metrópoles. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informa que ela causou um prejuízo de mais de R$ 120 mil ao condomínio.

De acordo com as investigações da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), a mulher, que ainda não foi identificada, foi até uma agência bancária e fingiu ser a síndica do prédio. Na agência, a mulher pediu a um funcionário que a ajudasse a restabelecer o acesso ao aplicativo do banco. Ela utilizou um chip clonado e identidade falsa, e conseguiu acessar a conta do condomínio pelo aplicativo e mudar a senha.

golpe milionário no DF Dinheiro (Reprodução / Agência Brasil Marcello Casal Jr)

Após o acesso, todo o dinheiro que havia na conta foi transferido para outras 12 contas, de diferentes pessoas. Todos os correntistas que receberam o dinheiro já foram identificados.

