Mulher é acusada de ‘arruinar o Natal da família’ antes mesmo da época de festas começar

Com o final do ano se aproximando, diversas pessoas já começaram a fazer seus planos para as festividades. Em algumas famílias, isso inclui começar a planejar, e encomendar, em detalhes o almoço de Natal.

No entanto, uma mulher logo descobriu que as exigências de sua cunhada tornariam as festas deste ano ainda mais difíceis de serem planejadas.

Conforme o relato, feito no Mumsnet e publicado pelo The Mirror, a mulher conta que recentemente seu sobrinho, de 9 anos, foi diagnosticado com intolerância à lactose. Desta forma, toda sua alimentação precisou ser modificada para evitar o consumo de alimentos à base de leite e derivados.

Com isso, a mãe do menino decidiu que setembro era um bom mês para fazer algumas exigências sobre o futuro almoço de Natal da família.

“Sei que é cedo, mas todos os anos eu fico responsável pelo almoço de Natal da família e preciso me organizar para atender às demandas, já que também hospedo meus pais por alguns dias nesta época do ano”.

“Meu sobrinho descobriu que é intolerante à lactose e isso me fez buscar por opções de entrada, prato principal e sobremesa que sejam livres de lactose para garantir que ele tenha o que comer. Pensei até mesmo em marcar os pratos com uma bandeirinha divertida sobre o assunto”.

A mãe do menino não concordou!

Apesar de seus esforços para atender ao sobrinho de forma adequada e segura durante o almoço de Natal, a mulher foi duramente criticada por sua cunhada, que afirmou que nada com lactose deverá ser servido a qualquer um dos participantes do almoço.

“Ela disse que é injusto ter comida na mesa que ele não pode comer, então toda a refeição não pode ter lactose. Apenas algum tempo depois dela falar isso, recebi a ligação do lugar onde encomendo o jantar me avisando que a maioria dos preparos têm lactose, incluindo o purê e batatas assadas”.

“Não tenho condições, e habilidade, para fazer tudo do erro, mas agora meu irmão está irritado por eu não atender as exigências de sua esposa! Tentei sugerir que eles deveriam preparar o almoço no meu lugar, mas isso deixou meus pais irritados. Eu realmente estou errada aqui?”, questiona.

Para os usuários do fórum, ela não está errada: “Você não está errada! Você tomou precauções para ter alimentos que seu sobrinho possa comer e para avisá-lo dos que não pode comer. Se eles querem tudo sem laticínios, então eles que ofereçam o almoço”.

“Você montou um cardápio específico para seu sobrinho e ele precisa se acostumar que existem coisas que ele não poderá comer por toda a vida”, finalizou outra.